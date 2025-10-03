Raphael cancela concierto por bronquitis

Raphael nuevamente se quedó a un paso de regresar al escenario y por cuestiones de salud tuvo que suspender el concierto para el 2026, así lo detalló el cantante en un comunicado por el que recibió comprensión de sus fans y consejos para que se enfoque en su salud.

El cantante retomó su agenda musical en abril de este 2025 después de que en diciembre de 2024 le detectaron un linfoma cerebral que lo hizo retirarse durante un tiempo.

Ahora, cuando su público lo esperaba con ansias y él mismo expresó sus ganas de reencontrarse con ellos, anunció que prescripción médica debido a una bronquitis, le impidieron ofrecer el concierto planeado para el 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, dentro del Festival Murcia ON. “Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón nuestra comprensión, cariño y paciencia”, se lee.