Tras la cancelación de su concierto el pasado 21 de noviembre, el cantante Raphael dio a conocer que ya fue dado de alta y se encuentra mucho mejor de salud, luego de que señalara que no se encontraba en las condiciones óptimas para subir al escenario del show que ofrecería en La Coruña, España.

En un comunicado, el intérprete español, de 83 años, detalló que pasó toda la noche en observación, tras presentar taquicardias y problemas de presión arterial minutos antes del show que haría en el Coliseum de La Coruña. “Quiero contaros que, he recibido la alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital A de Coruña, a causa de un malestar que sentí”, escribió.

Reincidencia

La noticia de la cancelación, más que molestar a los asistentes, generó preocupación pues, no sería la primera vez que el intérprete de “Mi gran noche” no puede presentar su show por problemas de salud.

Sin embargo, Raphael pidió a sus fans no preocuparse, a la par que ofreció disculpas por no hacer el concierto.