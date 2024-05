Rapsodia mexicana, un refugio

Para Argentina Durán, pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, la música fue una especie de faro que la alumbró, en medio de ciertas situaciones difíciles durante la creación de su segundo disco, Rapsodia mexicana. “Hubo decepciones amorosas, laborales, familiares e incluso de salud, lo cual hizo que fuera una de las épocas más complicadas de mi vida. Para dar a luz este proyecto estuve conectada con la música y noté que ahora tengo más experiencia, que mi interpretación se hizo profunda, que es menos cuadrada y ahora busco la belleza y el vínculo con mis sentimientos. Me preguntaba ¿qué me lleva hacia adelante?, ¿qué me anima a seguir? En el arte y el piano encontré esa salida”, cuenta Durán.

Sobre el vínculo entre Rapsodia mexicana y El sonido de la plata, su debut como solista, explica: “He mejorado en este tiempo. La intervención de mis productores, Rosino Serrano y José Luis Esquivel, a la hora de grabar, así como su oído fino, me impulsó”.

Por tratarse de una artista Yamaha, Durán fue patrocinada por la compañía con el piano CFX, “uno de los mejores del mundo”, en palabras de la artista, quien grabó las piezas en la sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco “con un diseño de microfonía espectacular, hecho por Luis Felipe Herrera, ganador del Grammy”. Rapsodia mexicana, dice, es quizá el primero o uno de los primeros discos de música clásica mexicana para formato Dolby Atmos, el cual estará disponible en plataformas digitales el 3 de mayo. La selección de piezas gira alrededor de la obra que titula el álbum.

“A mi maestro de piano le ha gustado rescatar música. Cuando yo era niña escuché a un compañero interpretar ‘Rapsodia mexicana’ y me propuse tocarla algún día. Buscando material, recordé ‘Rapsodia mexicana’, de la cual se sabe poco y era inédita entonces. De su autor, Jesús Corona, se sabe poco. Fue indígena en una época donde todos los compositores eran españoles o criollos. Pero él hace cosas difíciles, al estilo de Liszt o Chopin”, detalló.

Al grabar el disco, señala, quiso hacer un marco, alrededor de esta obra que le permitiera incluir a otros compositores del mismo estilo, como Manuel M. Ponce, Felipe Villanueva, José Rolón y un arreglo de Sergio Cárdenas.