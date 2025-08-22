Raquel presenta nuevo proyecto

Con entusiasmo, Raquel presentó a sus amistades un innovador espacio dedicado al bienestar integral, que combina clases personalizadas de yoga con instructores certificados y enfocadas en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y un acogedor rincón cafetero destinado a fomentar la comunidad a través de talleres, celebraciones y coffee parties, un concepto que promete transformar la experiencia de sus visitantes. Le deseamos mucho éxito