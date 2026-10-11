Ratifican denuncia contra Imelda Tuñón

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para ratificar la denuncia que presentó contra Imelda Tuñón, relacionada con los presuntos delitos de homicidio y daños contra la salud en el caso de Julián Figueroa.

A diferencia de otras apariciones ante medios, esta ocasión Guardia no dio declaraciones. Su abogado, Alonso Beceiro, tampoco respondió preguntas de los periodistas que se encontraban en el lugar; el experto argumentó que los medios no saben informar y que algunos reporteros transforman la realidad.

Declaraciones

La denuncia fue presentada después de que Imelda Tuñón hablara sobre la forma en que obtenía medicamentos para suministrárselos a Julián Figueroa.

En una entrevista en el podcast Mesa Cero, Tuñón contó que acudía con una psiquiatra y describía como propios algunos síntomas que padecía Julián para conseguir medicamentos que le daba al cantante.

A partir de esas declaraciones, el abogado de Guardia informó que la denuncia buscaba que la Fiscalía investigara la presunta obtención y suministro de medicamentos controlados, así como si estos hechos pudieran tener alguna relación con la muerte de Julián Figueroa.