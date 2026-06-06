Raúl Beltrán llega al Hot Song

Raúl Beltrán continúa cosechando éxitos con su más reciente sencillo promocional, “Difícil”, el cual alcanzó el Hot Song de Monitor Latino y el Ranking Trending de Scanner Sound en México.

Se trata de dos de las clasificaciones más importantes que reconocen las canciones con mayor crecimiento y presencia en las estaciones de radio del país. Este hito confirma el favorable impacto que ha tenido “Difícil” entre los oyentes, siendo una de las propuestas que más ha conectado, por su carga de emociones.

Más allá de los números, Raúl Beltrán toca fibras sensibles de una generación que convive diariamente con la presión social, la exposición en redes sociales y las constantes comparaciones que se transforman en ansiedad y miles de dudas personales. Con este gran hito, Beltrán continúa ganando terreno en la radio mexicana y consolidando su presencia como uno de los artistas fuertes del regional mexicano.