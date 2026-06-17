Raúl Hernández Jr. vive sin miedo

Crecer con un apellido que ya es historia no siempre significa andar por un camino fácil. Raúl Hernández Jr. nació entre escenarios, música norteña y la sombra enorme de Los Tigres del Norte, pero hoy busca que el público conozca su propia voz.

El regio vive una nueva etapa con “En la habitación”, una canción que muestra una faceta distinta de su carrera: más atrevida, más íntima y con una propuesta que se sale de lo tradicional sin perder sus raíces. “Este tema se sale un poquito de lo que ya teníamos grabado. Nos atrevimos a hacer un tema más sensual, si se puede decir así, pero sin caer en lo vulgar”, cuenta Raúl.

La canción forma parte del trayecto hacia su próximo álbum, un proyecto donde quiere mostrar distintas caras de su música. Después de “El cariño de mi madre” y “En la habitación”, prepara también “La pelota de Lolita”, una cumbia con la que demostrará que su propuesta no se queda en un solo sonido regional.

Escenarios

Además de esta nueva etapa, el cantante vivirá otro momento especial, su llegada a grandes escenarios. El próximo 7 de agosto se presentará en la Arena Ciudad de México, además de la Arena Monterrey y la Arena Guadalajara al lado de Los Alegres del Barranco. “Pisar estos escenarios pues ya es un nivel diferente, nosotros siempre anhelábamos estar aquí”, dice.

Con disciplina, paciencia y el respaldo de su familia, el cantante tiene claro el mensaje que le daría al niño que alguna vez miraba los escenarios desde abajo: “Que sea perseverante, que siga siendo disciplinado y que no se desespere, porque el éxito no llega de un día para otro”.