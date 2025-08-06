Raúl Ornelas, sin apegarse a modas

Raúl Ornelas es el compositor de grandes éxitos en la música mexicana como “Qué voy a hacer sin su amor”, que interpreta Alejandro Fernández, “Otra vez”, a la que pone voz Víctor García, o “No era necesario”, con Reyli Barba, entre muchas otras.

El cantautor se define como sobreviviente de una industria que, como él mismo lo dice, a veces te abraza, pero otras te aprietan el cuello. Ha preferido no seguir modas para seguir fiel a su estilo, algo que aprendió de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y hasta del poeta Charles Bukowski. “Hay canciones que son solo para mí. Algunas las escribí por salud mental, por sanidad, por necesidad. Y que luego se vuelvan éxitos y que la gente me las pida y las cante conmigo… eso no lo pago con nada”, cuenta el chiapaneco en entrevista.

Ornelas también es consciente de que la industria ha cambiado, y que ahora los autores enfrentan nuevos retos. “Estoy bien asustado con todo lo que está pasando. Todo es tan inmediato, tan fácil. Pero el sentimiento humano es irremplazable. Nada puede sustituir un abrazo que te hace llorar”, afirma.

Explica que no escribe pensando en lo viral y mucho menos pretende adaptarse a las normas que las tendencias imponen. “Siempre trato de sacarlo desde el corazón. Uno como autor tiene que estar platicando consigo mismo todo el tiempo”, expresa.

Aunque en su carrera ha escrito decenas de temas para otros, hay canciones que, al volverse populares, lo sorprendieron. “Esta vida”, por ejemplo, cobró un nuevo significado durante la pandemia y terminó integrándose a su propio repertorio. “Se volvió un himno, sobre todo en Colombia. Acompañó a mucha gente durante uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, el confinamiento”, señala.

Debut como solista

Ornelas insiste en lograr de nueva cuenta ese efecto de identificación entre el público y sus letras, sobre todo ahora que se presentara en el Auditorio Nacional, escenario en el que ya ha estado como invitado de figuras de la música como Juan Gabriel, Alejandro Fernández o Ricardo Arjona, pero esta vez lo hará como solista el 21 de agosto.

Dicha presentación en el Coloso de Reforma marca un punto importante en su carrera. “Ahora es distinto porque vamos solos, con todo el recorrido detrás. Tantos sinsabores, tantas bendiciones, tantas glorias…”, comenta emocionado.