Raúl Sandoval rescata la comedia blanca

Para Raúl Sandoval en la comedia no es necesario usar groserías o recurrir a chistes ofensivos para hacer reír, una característica que cumple, y muy, bien la obra Un show a toda madre, en la que participa como encargado de la musicalización y que llega a La Maraka para festejar a todas las madres.

“Hoy piensan todos los comediantes que hay que ser groseros para hacer reír, pero en este show se rescata esa antigua comedia blanca, bonita, que todos pueden disfrutar”, dijo en entrevista.

El gran equipo, el tipo de comedia y el concepto de Las mamás presentan, conocidas por realizar sketches de comedia, fueron los principales motivos del “exacadémico” para unirse a este proyecto; además de que también pondrá su toque con un show musical. “Me uní porque es admirable y me encanta que manejan una comedia muy fina y muy blanca, que es lo que ya se extraña hoy en día”, enfatizó.

Esta es la primera vez que participa en un show de comedia, algo que para él significa estar más cerca de su público: “Cada presentación tiene un significado especial. Cada persona que está ahí presente cuando estamos en un escenario, para mí es especial y respetable. Yo, para mí, cada show, cada momento es un regalo de Dios. Entonces siempre va a ser especial y yo me siento muy agradecido siempre que estoy en un escenario”.

Pero respetará un principio que tiene para la realización de sus shows, siempre transmitir buena energía, otra cosa que piensa hace falta y es necesario transmitir desde la tarima. “Siempre me voy por el lado de la buena energía, la buena onda y acompañado de eso siempre van las risas con algún comentario, con alguna situación, siempre pasan situaciones con la buena energía y el cariño de las mujeres que van a ver mi show, de las mamás, de las niñas y todo, siempre pasan cosas increíbles. Entonces no es que tenga algo preparado de comedia, pero por lo regular me presto y no tengo ningún problema de reírnos de nosotros mismos”, finalizó.

Este podría ser, además, un buen momento para presentar su último sencillo, “Deja que salga la luna”, una composición de José Alfredo Jiménez, que grabó durante una interpretación en vivo y puede pasar a formar parte de su musicalización en el marco del Día de las Madres.