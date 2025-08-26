﻿﻿
Raúl Zurita no estará en la Filuni

Agosto 26 del 2025
Raúl Zurita no estará en la FiluniEstaba programado que el poeta chileno participara en diversos eventos. Cortesía

El poeta chileno Raúl Zurita ha cancelado su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en la cual Chile es el país invitado de honor y el escritor era uno de los autores principales.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde solo se señaló que la cancelación se debía a “causas de fuerza mayor”. En su agenda, Zurita tenía programado el performance El desierto grita: Raúl Zurita y su poesía performativa, junto a Pilar Barba, el 27 de agosto, y la lectura “Cuando emergió el sol naufragamos: un viaje alrededor de Zurita”, con Julia Santibáñez, el 30 de agosto. También tenía agendada la presentación “Voz, poesía y pensamiento”, el 28 de agosto, en el Instituto de Filológicas de la UNAM.

En su lugar, el 30 de agosto se estrenará a nivel mundial Solo escombros tus cordilleras/ solo desiertos tus océanos/ solo cenizas tu corazón, obra visual de Zurita que será seguida de un conversatorio sobre su impacto en la literatura latinoamericana, con Rocío Cerón, Julia Santibáñez y Hernán Bravo Varela. La cita será a las 12:00 horas en el Foro sin Fronteras del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

Actualmente se exhibe en la Casa del Lago de la UNAM “Verás: el último proyecto”, que trata sobre la proyección de 22 versos de Zurita en el acantilado de Caleta Vítor, al norte de Chile. La muestra permanecerá hasta el 19 de diciembre.

