Raúl Zurita no estará en la Filuni

El poeta chileno Raúl Zurita ha cancelado su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en la cual Chile es el país invitado de honor y el escritor era uno de los autores principales.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde solo se señaló que la cancelación se debía a “causas de fuerza mayor”. En su agenda, Zurita tenía programado el performance El desierto grita: Raúl Zurita y su poesía performativa, junto a Pilar Barba, el 27 de agosto, y la lectura “Cuando emergió el sol naufragamos: un viaje alrededor de Zurita”, con Julia Santibáñez, el 30 de agosto. También tenía agendada la presentación “Voz, poesía y pensamiento”, el 28 de agosto, en el Instituto de Filológicas de la UNAM.

En su lugar, el 30 de agosto se estrenará a nivel mundial Solo escombros tus cordilleras/ solo desiertos tus océanos/ solo cenizas tu corazón, obra visual de Zurita que será seguida de un conversatorio sobre su impacto en la literatura latinoamericana, con Rocío Cerón, Julia Santibáñez y Hernán Bravo Varela. La cita será a las 12:00 horas en el Foro sin Fronteras del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

Actualmente se exhibe en la Casa del Lago de la UNAM “Verás: el último proyecto”, que trata sobre la proyección de 22 versos de Zurita en el acantilado de Caleta Vítor, al norte de Chile. La muestra permanecerá hasta el 19 de diciembre.