Rauw Alejandro andaba desatado en el reciente concierto que ofreció en su natal Puerto Rico, donde invitó a Bad Gyal y a Ivy Queen, la primera se negó a perrear con él, mientras que la segunda sí aceptó; el perreo se puso de moda a partir del ascenso del reguetón, y consiste en un baile con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos.

El cantante de 30 años gritó a los cuatro vientos que está soltero y sin compromiso, pensando que por eso Bad Gyal, de 26 años, se habría negado a bailar “pegadita” con él después de que lo acompañó sobre el escenario. A pesar de la euforia del público, la española no cedió a la petición indecorosa del ex de Rosalía; la pareja terminó hace seis meses después de que estaban comprometidos y lucían muy enamorados.

En un video que circular en redes, se observa el momento en el que Rauw le dice al oído algo a Gyal, para después agregar que él quería perrear, pero Bad Gyal estaba un modo muy tímido. Ante esto, la intérprete defendió su postura. “No, no, no. A mí no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, expresó.

Ante la insistencia del puertorriqueño en que estaba soltero, ella reiteró su negativa. “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga su fiesta”, añadió.

Aplauden actitud de Bad Gyal

En su cuenta de Instagram, Bad Gyal le dedicó un agradecimiento al reguetonero por haberla invitado a su show. “Gracias @rauwalejandro, lo pase súper bien”, se lee en su mensaje, el cual acompañó con fotos y videos del momento.

Muchos comentarios en la publicación aplaudieron el comportamiento de la cantante, quien aunque no quiso bailar sexy con Rauw Alejandro, sí lo hizo sola; además, muchos coincidieron que el momento fue incómodo y que el famoso se mostró “desesperado”.

El intérprete de “Beso” no se quedó callado ante los señalamientos, pidió que se dejen de “inventar cosas”, aclaró que entre él y Bad Gyal hay mucha admiración y respeto y que todo se trataba de un show. Mientras Rauw Alejandro protagoniza estos polémicos momentos, Rosalía, su ex, ha sido captada con un nuevo romance con el actor Jeremy Allen White.