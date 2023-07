El anuncio de la separación de Rauw Alejandro y Rosalía dejó impactados a sus seguidores, quienes ya veían a la pareja en el altar, pues ya estaban comprometidos tras tres años de relación, sin embargo, según señala el cantante, ya no estaban juntos desde hace dos meses, y aunque ambos aseguraron que la separación se da en términos amistosos, usuarios señalan que Rauw le fue infiel a la “Motomami”.

Dicha versión se desató en Twitter, donde a través de un hilo se narra una supuesta historia en la que el cantante se habría relacionado con la modelo colombiana Valeria Duque cuando esta visitó México para asistir a un concierto del intérprete, sin embargo, la también influencer aclaró que no tiene nada que ver en la historia del truene de esta parejita, una de las favoritas del público y que se suma a los truenes más polémicos de los últimos tiempos, como lo fue el de Karol G y Anuel o Shakira y Piqué.

Aunque la propia Rosalía rompió el silencio sobre la situación actual con su ex, en las redes no dejan de culpar a Rauw del truene, luego de que se viralizara un video de Rosalía llorando en pleno concierto en París. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni al caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió en un breve mensaje que compartió hace unas horas en sus redes.

De infiel no bajan a Rauw Alejandro, quien poco después de que comenzaran a circular dichas versiones, se defendió y aseguró que no engañó ni le mintió a Rosalía. “No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, se lee en una parte de su mensaje con el que aclaró que la separación no se dio por una “tercera en discordia”.

Sin embargo, los seguidores de la pareja ni siquiera creen que hayan terminado hace dos meses como lo escribió él a manera de respuesta ante los señalamientos de infidelidad, pues dicen que “las fechas no coinciden”. El hilo en Twitter, que relata la supuesta infidelidad de Rauw se ha viralizado, y el cantante no se quedó con las ganas de opinar al respecto y escribió un mensaje que después borró: “Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”.