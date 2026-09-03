Rayuela tiene 155 capítulos. 155 casillas trazadas con tiza por un niño grande llamado Julio Cortázar. 155 casillas a las que lanzar el tejo y en las que dejarnos caer.

Cortázar nos dice que podemos saltar correlativamente de la 1 a la 56 y terminar el juego ahí, pues las demás casillas son prescindibles. O bien podemos seguir el orden que él nos sugiere: su tablero de dirección.

¿De qué trata?

La historia sigue a Horacio Oliveira, un argentino que vive en París y lleva una vida marcada por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas. Allí conoce a La Maga, una joven uruguaya con quien mantiene una relación amorosa complicada. Ambos forman parte de un grupo de amigos interesados en la música, el arte y la literatura.

Después de una serie de acontecimientos, Oliveira regresa a Buenos Aires, donde continúa enfrentándose a sus dudas y conflictos personales. A lo largo de la novela, el protagonista intenta encontrar aquello que Cortázar presenta como un “centro” o una forma de alcanzar una vida más auténtica.

Uno de los elementos más llamativos de Rayuela es su estructura. Cortázar permite que el lector elija cómo recorrer la novela: puede leer los capítulos en orden o seguir un “tablero de dirección” creado por el propio autor. Esta propuesta convierte al lector en una parte activa de la historia.

La obra también aborda temas como el amor, la soledad, la identidad, la libertad y la búsqueda del sentido de la existencia. Por su estilo innovador y su manera de involucrar al lector, se convirtió en una de las novelas más importantes de Julio Cortázar y de la literatura latinoamericana.

Con una historia que combina romance, reflexión y experimentación, Rayuela sigue invitando a sus lectores a descubrir que una misma historia puede tener diferentes caminos y significados.