Mientras RBD se presentó en 2023, entregó a sus fans una de las giras más exitosas y esperadas pero, bajo de los escenarios, ocurrieron algunas irregularidades que involucran al productor Guillermo Rosas, de quien se ha dicho que puso a la venta boletos VIP, que ofrecían convivencia con los integrantes de la banda y otras exclusividades, promesa que nunca cumplió, por lo que ahora, Maite Perroni confirma que el empresario ya no está trabajando con el grupo y asegura que, de haber deudas a sus trabajadores, ella y sus compañeros serán quienes las salden.

La cantante fue captada en su arribo al aeropuerto de CDMX, en la que la esperaban algunos medios de comunicación, para cuestionarla acerca de qué deparará a la banda este 2024, pues a pesar de que, en más de una ocasión, aseguraron que el concierto que ofrecieron en el estadio Azteca, el pasado 21 de diciembre, sería con el que se despedirían de sus fans, las versiones de que volverán a los escenarios este año suenan cada vez más fuertes. Aunque Maite no quiso entrar en detalles, tampoco descartó la posibilidad de que el reencuentro continúe, pues se refirió a las presentaciones del 2023 como “un primer ciclo”.

Sin embargo, la entrevista, compartida por Berenice Ortiz en su canal de Youtube, no se centró en el futuro de RBD, sino en el escándalo que se suscitó desde mitades de diciembre, cuando se dio a conocer que el productor del Soy Rebelde Tour 2023, Guillermo Rosas, cometió algunas irregularidades estando a cargo de la gira, pues se expuso que el empresario vendió un tipo de boletos VIP falsos, pues a pesar de pedir altas cantidades de dinero a fans, no cumplió con lo que les prometió; que era la posibilidad de retratarse con la banda tras bambalinas.

Entre otras versiones, se ha dicho que trabajadoras de la gira, como las vestuaristas, no han recibido los pagos completos por su trabajo, por lo que, aparentemente, emprenderían una demanda legal contra la banda. Fue así que se dijo que la banda decidió prescindir de los servicios de Rosas pues, hasta Christopher von Uckermann dejó de seguirlo en Instagram, pero no es hasta ahora que Perroni confirmó que el empresario ya no trabaja para la banda.

“Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él, al inicio de todo este tour en algunos conciertos, y después seguimos adelante nosotros; en este momento no podemos hacer ningún tipo de declaración, solo (puedo decir) que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante, podremos tener más claridad de las cosas, pero (Guillermo) ya no es parte del equipo”, expresó.

También aprovechó para aclarar que, a pesar de que los integrantes de la banda conocen a Rosas desde hace más de 20 años, nunca fue manager de ninguno de ellos, como se ha dicho en las últimas semanas, pues en años posteriores, cuando RBD ya se había separado, la presencia del productor en eventos que impulsaban la carrera de Anahí y Christian Chávez era constante.

“Tengo entendido que no era ‘manager’ de nadie, Yo personalmente no había tenido una relación profesional con él, solamente 20 años atrás, cuando él fue parte del equipo del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años, y ahora era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera, éramos una sociedad, esa era la forma en que nos estábamos relacionando”, detalló.

De esta manera, la también actriz explicó que tanto ella como los otros cuatro integrantes del grupo produjeron la gira, en sociedad con Rosas, misma que ya se redujo a cinco personas. Finalmente, negó que Marilyn Saidman, de la empresa Live Nation, haya tomado el lugar de Rosas. Y prefirió guardar silencio cuando le preguntaron si demandarán al exproductor.

Lo que sí dejó en claro es que, en caso de haber deudas hacia sus empleados, como se ha especulado, ella y sus compañeras y compañeros harán lo propio, al pagar de su bolsillo el dinero que haga falta, sin embargo, destacó que las especulaciones por falta pago no son ciertas, por lo que pidió a la prensa que no crean todas las versiones que están circulando sobre la gira.