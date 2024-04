Reabre la Catedral de Notre Dame

Un devastador incendio casi termina con el histórico inmueble. Cortesía

Cinco años después de un devastador incendio, la restauración de la catedral de Notre Dame está a punto de concluir cuando los ojos del mundo se vuelven hacia París con motivo de los Juegos Olímpicos.

La tarde del 15 de abril de 2019, el tejado de la catedral fue consumido por las llamas, que rápidamente engulleron la aguja y casi derribaron los campanarios principales. En todo el mundo, los telespectadores vieron con horror cómo ardía el edificio medieval.

Emmanuel Macron, cuyo segundo mandato termina en 2027, quiere que la rehabilitación de la catedral levante el ánimo de la nación y la aprobación de su gobierno. “Solo una vez en un siglo se organizan unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, solo una vez en un milenio se reconstruye una catedral”, dijo Macron en su discurso de Año Nuevo 2024.

Aún no está claro qué causó exactamente el incendio. Las autoridades francesas han dicho que un fallo eléctrico o un cigarrillo encendido pueden haber sido los responsables. “Un bombero me dijo ‘señor, mire bien la fachada, porque si no conseguimos apagar ese fuego, todo se arruinará’”, recordó Patrick Chauvet, el expárroco mayor de Notre Dame.

La fachada resistió, pero los daños han necesitado cinco años de intensas obras de restauración. El orgullo de quienes trabajan en el proyecto brilla con luz propia. La reapertura está prevista para diciembre, y se está cumpliendo el calendario, aseguran funcionarios.