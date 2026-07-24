Reabren la Galería de Apolo tras robo

Primeros indicios de renacimiento en el Louvre: tras el audaz robo de las Joyas de la Corona el otoño pasado, reabrió sus puertas al público la Galería de Apolo —la emblemática sala del recinto parisino donde una banda de ladrones perpetró el golpe el 19 de octubre—, aunque sin las vitrinas, tecas y joyas en exposición.

Para los responsables del antiguo palacio real —hoy el museo más grande del mundo, cuyas dimensiones algunos consideran excesivas, llegando a veces a restarle alma y a dificultar su gestión—, esto brinda la oportunidad de apreciar su “función” original como residencia de los reyes de Francia.

Regreso a la normalidad

Hacia las 9 de la mañana, las dos grandes puertas de la Galería de Apolo —inspirada en la Galería de los Carracci del Palacio Farnese, en Roma, y que más tarde sirvió de modelo para la Galería de los Espejos de Versalles— volvieron a abrirse tras una espera de nueve meses, dando paso a los primeros visitantes.

En el extremo opuesto de la galería, de 61.34 metros de longitud, una reja metálica impide el acceso al balcón con vistas al Sena, como recordatorio de los sucesos del otoño pasado. Fue precisamente desde allí donde los cuatro ladrones —ya detenidos— burlaron la seguridad y lograron introducirse en el museo sin ser detectados, valiéndose de un montacargas situado en la orilla del río. En cuestión de minutos, fueron sustraídas de la galería ocho piezas de las Joyas de la Corona francesa, entre ellas una diadema perteneciente a la princesa Eugenia que apareció más tarde en la calle, dañada.

La idea del nuevo director del Louvre, Christophe Leribault, es dejar la galería completamente vacía —sin colecciones ni objetos valiosos— para resaltar plenamente los elementos decorativos y los techos pintados por artistas como Le Brun y Delacroix. En cuanto a las joyas, anunció: “Crearemos una sala segura —una especie de cámara acorazada sin ventanas— en otra parte del museo. Se requieren obras importantes, pero debemos encontrar la ubicación ideal y la financiación necesaria”.

Al referirse Leribault a la corona de la emperatriz Eugenia, el nuevo director señaló que la restauración “sigue en curso” y “prácticamente no falta ningún elemento”. “Sin duda, esta corona se hará aún más famosa que antes, tal como ocurrió con la ‘Mona Lisa’ tras el robo de 1911”, apuntó.

Atraco

El enorme robo sacó a la luz una serie de fallos de seguridad en el Louvre —empezando por el sistema de videovigilancia—, así como la dejadez y la obsolescencia de las instalaciones del museo, sumadas a las constantes filtraciones de agua y a las quejas sobre la insuficiencia de los servicios higiénicos. Episodios que acabaron desencadenando una crisis interna el invierno pasado, marcada por continuas protestas y huelgas del personal, e incluso por la dimisión del anterior director, Laurence des Cars.

Mucho antes de que el Louvre viviera su año más sombrío, el presidente Emmanuel Macron había anunciado el proyecto “Louvre Nouvelle Renaissance” para modernizar el museo. Los planes incluían crear una sala específica para la Mona Lisa y añadir una segunda entrada para visitantes que complementara la Pirámide construida durante la era Mitterrand. “La Pirámide —reconoce Leribault— sufre una saturación excesiva. En verano se convierte en un horno. Se construyó para acoger a 4 millones de visitantes (al año), mientras que hoy recibe 9 millones”. De ahí la necesidad de una segunda entrada a la altura de la Columnata de Perrault para facilitar el acceso y distribuir mejor los flujos de visitantes.

Entre los problemas pendientes de solución, Leribault señala también las “estructuras técnicas que se acercan al final de su vida útil”, como las unidades de aire acondicionado que a veces fallan: “Con calor extremo —apunta—, nos vemos obligados a cerrar ciertas salas. Los visitantes, el personal y las propias obras de arte sufren las consecuencias”.