Reabren Museo Dolores Olmedo

A casi seis años de que el Museo Dolores Olmedo (MDO) cerrara sus puertas, esta semana reabrió de forma parcial a un público limitado y con restricciones de horario y circulación a cerca de 50 personas, que hicieron reservación previa para acceder a la muestra “Horizontes de sentido”, integrada por 80 pinturas del artista Yaob Vera, las cuales se relacionan estéticamente con los 25 paisajes que pintó Diego Rivera en 1956, en su serie Puestas de sol.

El recorrido se divide en dos grupos, a las 11:00 y a las 12:00 horas, coordinado por la Galería Saenger que, de manera inesperada incluyó el acceso a la sala del MDO que exhibe 150 obras de Diego Rivera y numerosas piezas prehispánicas, bajo un estricto control de seguridad y aclarando que se prohíbe tomar fotografías o video en las salas.

Esto hizo posible ver pinturas como El picador (1909), En la fuente de Toledo (1913), El sol rompiendo la bruma (1913), Composición con busto (1916), Paisaje de Normandía (1918), Retrato de Dolores Olmedo, La Tehuana (1955) y Danza al sol (1942), así como varios bocetos, un par de urnas zapotecas y una estela maya, entre muchas más.

Reapertura total

Lo que no fue posible recorrer fueron las salas donde habitualmente estaría la obra de Frida Kahlo, que hoy se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Houston, en la muestra Frida: la creación de un ícono; aunque los curadores que dieron la visita —Nora Figueroa y Mauricio Orduña— coincidieron en que el recinto podría reabrir en su totalidad el próximo 30 de mayo, con una taquilla virtual para la venta de entradas, en el Marco del Mundial de Futbol, aunque se desconocen costo y horarios.

Pero mientras el recorrido avanzaba, integrantes del colectivo En Defensa del Museo Dolores Olmedo mantuvieron una protesta afuera del recinto; pese a lo cual no se les permitió el acceso a la visita guiada, bajo el argumento de que no hicieron su registro digital. Juan González, integrante del colectivo, lamentó que el acceso no fuera abierto a todo el público. “Siendo la primera exposición en el MDO, luego de casi seis años de estar cerrado, nos parece muy raro y no nos gustó que (la visita) fuera prácticamente a puertas cerradas”, expresó.