Reabrirán sitios en Veracruz

Dos emblemas culturales del estado de Veracruz: el Museo de Sitio de El Tajín y el Museo Fuerte de San Juan de Ulúa se alistan para su reapertura luego de una inversión de 6.6 millones de pesos, destinada a optimizar sus espacios y áreas de servicio, así como actualizar su discurso, para el disfrute de las y los visitantes.

La secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que las obras son parte de una política pública de renovación y conservación que busca atender recintos patrimoniales fundamentales, actualizar sus contenidos y mejorar la experiencia de las y los visitantes en Veracruz.

“Con esta inversión, fortalecemos dos espacios emblemáticos para la memoria de México: El Tajín, una de las grandes ciudades mesoamericanas de la costa del Golfo, y San Juan de Ulúa, testigo de procesos centrales de nuestra historia. Reabrir estos museos significa conservar el patrimonio, renovar sus formas de relato y acercar al público a nuevas lecturas sobre nuestra identidad, desde la arqueología, la historia y la vida cultural de Veracruz”, señaló.

De acuerdo con el director del Centro INAH Veracruz, Fernando Molina Herbert, la asignación de más de 5 millones a la Zona Arqueológica de El Tajín permitió poner al día su Museo de Sitio, tras ocho años de su cierre, e incorporar los últimos conocimientos sobre la ciudad mesoamericana más importante de la costa norte de la entidad.

Esto, abundó, comprende desde la mejora de las instalaciones del recinto, diseñadas en 1993 por el arquitecto Teodoro González de León (1926-2016), de quien se cumple el centenario de su natalicio este año; al montaje de las columnas del Edificio 42, con escenas grabadas que exaltan a los gobernantes del sitio y muestran representaciones de batallas, encendido de fuego nuevo y sacrificios.

Conservación

De esta manera, se emprendió el proceso de restauración y montaje de tales piezas monumentales, procedentes del también llamado Edificio de las Columnas, a cargo del restaurador Ricardo Medina, bajo la supervisión de la conservadora del Centro INAH Veracruz, Fabiola Aviña Díaz, con el objetivo de integrarlas a la exhibición permanente.

De acuerdo con el director del Centro INAH Veracruz, Fernando Molina Herbert, la asignación de más de 5 millones de pesos a la Zona Arqueológica de El Tajín permitió poner al día su Museo de Sitio, tras ocho años de su cierre, e incorporar los últimos conocimientos sobre la ciudad mesoamericana más importante de la costa norte de la entidad.

Cabe mencionar que, como parte de las tareas de restauración, se realizó la unión de fragmentos, reposición de elementos faltantes, mediante resinas sintéticas, así como aplicación de resanes y reintegración cromática, para homogeneizar la superficie, mejorar la estabilidad de las columnas y la lectura visual del conjunto.

El titular del Centro INAH Veracruz también destacó el mantenimiento mayor al Museo de Sitio, con impermeabilización, sustitución de pisos y de pérgolas, para evitar filtraciones pluviales al interior; aplicación de pintura en el inmueble y mejora general de espacios, como los núcleos sanitarios y el auditorio.