Reacción de Paty Navidad al hantavirus

Tras reportes de brotes de hantavirus a nivel internacional, la actriz mexicana Paty Navidad fue cuestionada sobre el tema. En un encuentro con medios de comunicación, la también cantante señaló que los virus han existido siempre, aunque consideró que no siempre son como se presentan públicamente. Añadió que la experiencia debería ayudar a comprender mejor este tipo de situaciones.

Recordemos que durante la pandemia de covid-19, Navidad se convirtió en tema de conversación debido a que cuestionó la información sobre la enfermedad. En esta ocasión, Paty se mostró más abierta respecto a que cada persona tiene la libertad de elegir sus creencias y lo que decida hacer con su cuerpo.

“Yo, sinceramente, hay muchas cosas que no les creo y que obviamente trato de cuidarme, de tener mi sistema inmunológico fuerte para no enfermarme”, dijo sobre las medidas que toma.

También resaltó que no se deja sorprender por las “noticias de terror que lo que buscan es enfermar a la gente” de forma mental. Paty concluyó diciendo que no se crea en todo lo que se dice de los virus, pero recomendó que la gente se mantenga sana para evitar enfermedades.

Sobre el tema de las vacunas, se dijo ser “antiexperimentos” y aseguró que no siente que sea una persona que requiera aplicárselas.

En el 2020, expresó diversas opiniones que generaron debate en redes sociales y medios. En aquel periodo, también afirmó en distintas ocasiones que el virus no representaba el riesgo que se señalaba y difundió teorías sobre su origen, además de manifestarse en contra de las vacunas.

En 2021, incluso aseguró en redes sociales que algunos de sus familiares se habían recuperado del virus con remedios caseros, lo que generó críticas y llevó a la suspensión temporal de su cuenta en la red social Twitter (hoy X).

Asimismo, llegó a asegurar que el covid era un instrumento de los gobiernos para controlar a la humanidad. “Es solo un invento para perjudicar a China. No crean nada sobre virus”, posteó en redes en enero de 2020.