Reacciona a romance de Alejandro Sanz

Candela Márquez, exnovia de Alejandro Sanz, habría reaccionado al video viral del español y Stephanie Cayo, según dio a conocer la periodista Leticia Requejo a través del programa El tiempo justo. “Candela conocía perfectamente a esta chica como una amiga de Alejandro Sanz. La ha sorprendido. No le ha sentado muy bien y, sobre todo, le ha asombrado la rapidez con la que Alejandro ha vuelto a ilusionarse”, dijo la periodista, quien, supuestamente, habría hablado con Márquez.

Recordemos que Sanz mantuvo una relación con Candela el año pasado, aunque ambos terminaron entre indirectas y una fuerte polémica a finales de diciembre. “Uno de los motivos que le da a Candela, hace dos meses cuando se termina la relación, es que necesitaba estar solo y seguir conociéndose”, dijo la periodista sobre el motivo de la separación de estos famosos, después de un año de romance.