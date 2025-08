Reacciona Wendy a filtración de video

Tras el robo de su celular, se filtró un video íntimo de la influencer Wendy Guevara, generando una fuerte reacción en redes sociales y medios digitales. La situación reavivó el debate en torno a la privacidad digital, la violencia en línea y la aplicación de la Ley Olimpia en México.

Wendy Guevara, reconocida por su participación en reality shows y su presencia en redes sociales, respondió públicamente a la filtración. A pesar del impacto del incidente, decidió no tomar acciones legales contra quienes difundieron el material, aunque sí denunció públicamente las amenazas previas y compartió cómo ha enfrentado la situación.

Después del robo de su celular, al famosa reconoció públicamente el incidente a través de una transmisión en vivo. Antes de que el video se difundiera masivamente, ya había comentado su preocupación por la seguridad y la filtración de contenido personal.

En su mensaje explicó que, tras el robo, tomó medidas para restringir su ubicación y comunicaciones. Aseguró que ya había informado a la producción de La casa de los famosos, programa donde trabaja como conductora digital, y relató que recibió apoyo de su equipo. “No eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista”, le dijeron.

Sobre la filtración, Wendy adoptó una postura firme: “Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Que piensen lo que quieran de mí”. También aseguró que no se desgastaría mentalmente con denuncias y que su prioridad es seguir trabajando: “No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”.