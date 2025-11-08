Reaccionan a biopic de Michael Jackson

Tras las especulaciones, recientemente se reveló el primer tráiler de la película basada en la vida de Michael Jackson, la cual será protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”.

De acuerdo con las primeras imágenes, el filme dirigido por Antoine Fuqua retratará el ascenso a la fama de Michael Jackson, así como los momentos clave de su carrera, como la filmación del videoclip de “Thriller” con el cual se redefinió la historia del pop.

Además del avance, se lanzó el póster oficial con una tentativa fecha de estreno en cines, programada para abril del 2026 en Estados Unidos. En la imagen se observa cada etapa de la carrera de MJ, desde que era niño.

Ante esto, cientos de fanáticos de la estrella reaccionaron en redes sociales a una de las cintas más esperadas del 2026, desatando una épica ola de memes. Los mejores memes que dejó el tráiler de la película de Michael Jackson

Al ver los pies de Jackson bailando sobre el escenario, escuchar su risa cargada de autenticidad y distintas tomas del cantante llenando cientos de estadios, los fanáticos no dudaron en presagiar el éxito de esta producción.

Una de las fotos más famosas del artista se convirtió en la referencia favorita de los cibernautas durante esta ola de “memes”. Al revivir el emblemático estilo de Jackson en los años 90 con ajustados trajes, cabello largo y sombrero, las nuevas generaciones no pudieron evitar hablar del parecido con uno de los villanos del popular manga Demon Slayer.

Cabe destacar la buena aceptación que tuvo entre el público la elección de Jaafar Jackson al interpretar a su tío en la biopic. Asimismo, los fanáticos del “Rey del Pop” mencionaron que ya se encuentran ensayando los pasos para bailar en las salas de cine al ritmo de “Beat it” y “Remember the time”.