Reaccionan al final de Stranger things

El pasado miércoles 31 de diciembre, Stranger things, una de las series más emblemáticas de Netflix, se despidió de su audiencia con la emisión de su episodio final, dejando una mezcla de nostalgia y expectativa entre los seguidores que la acompañaron durante casi 10 años al aire.

Tras varios retos, el Upside Down ha dejado de ser una amenaza para los habitantes de Hawkins, Vecna ha sido derrotado y tal parece que la misión de salvar al mundo fue un éxito para este grupo de amigos. Sin embargo, la lucha no estuvo exenta de sacrificios y despedidas dolorosas, dejando un amargo sabor de boca.

El episodio ocho de la quinta temporada, generó diversas reacciones entre los fanáticos, provocando que las redes sociales se inundaran de memes, críticas, reclamos y teorías sobre el episodio final. Muchos fans celebraron el cierre de la historia, destacando la carga emocional tras casi una década.

Entre lágrimas y nostalgia

La expectativa y los nervios podían sentirse en el aire, pues el penúltimo episodio de la temporada, titulado "El puente", recibió una ola de críticas, convirtiéndose en el capítulo peor valorado de toda la serie, con una puntuación media del 56 % en el sitio de Rotten Tomatoes.

Además, minutos antes de su estreno, la plataforma de Netflix colapsó temporalmente ante la enorme demanda de los fans por conocer el final del proyecto creado por los hermanos Matt y Ross Duffer, lo que provocó frustración y quejas adicionales de internautas en internet.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos en redes sociales no se hicieron esperar. En vísperas de año nuevo, los usuarios dejaron las celebraciones de lado para compartir sus reseñas y comentarios sobre el final de la serie.

Triste, pero con estilo

Algunos fanáticos dejaron de lado los festejos de año nuevo para ver el final de temporada. "No acabé ´Stranger things´, ´Stranger things´ acabó conmigo", mencionan.

Los fanáticos tuvieron mucho que procesar durante las celebraciones de fin de año, pues las despedidas muchas veces son difíciles. Mientras algunos usuarios calificaron el desenlace como "emocionante" y "satisfactorio", celebrando el cierre de la historia y el arco de los protagonistas, otros criticaron el ritmo, las decisiones narrativas y las subtramas que quedaron sin resolver.

El final de una era

Sin duda el final de la serie dejó un gran vacío en los fans del proyecto. "No esperaba que esto me golpeara tan fuerte... lágrimas por todas partes", explicó un internauta.

Tras casi 10 años de aventuras, nervios, risas y lágrimas, los fanáticos se despiden de este gran proyecto que los acompañó gran parte de su vida. "He reído, he llorado, he sufrido... Gracias por tanto, perdón por tan poco", escribió un usuario.

Muchos fans esperaban un plot twist que cambiara el rumbo final de la serie, pues el cierre propuesto por los creadores no los dejó satisfechos. "El epílogo y créditos estuvieron buenos, ya que cerraron bien a los personajes. Sin embargo, la batalla final y destrucción de todo ese lugar, dejó mucho que desear", comparten.

Los videos melancólicos en Tiktok no pudieron faltar. Algunos fanáticos bautizaron la escena de la despedida de Once como su nuevo "trauma cinematográfico".