Después de una segunda temporada llena de acción y suspenso, Reacher regresa a las pantallas de Prime Video con la tercera entrega de esta historia, que promete ser la más intensa hasta ahora.

Basada en la novela Persuader (séptimo libro de la saga escrita por Lee Child), no solo lleva al exmilitar Jack Reacher a enfrentar una peligrosa red criminal, sino que también tendrá luchar con un pasado que aún no puede soltar. “Es una temporada muy emocional. Reacher carga con la culpa de un error del pasado que costó una vida. Ahora, finalmente, tiene la oportunidad de vengarse, no solo por ella, también por él mismo. Es un asunto muy personal”, explicó Lee Child, creador de la serie, en una reciente entrevista.

Aunque no pierde su esencia como un programa de acción y crimen, para esta nueva entrega, Reacher explora nuevas facetas de Jack, y le otorga matices mucho más emocionales.

Lucha contra sí mismo

“Reacher lucha con su propia naturaleza: ama su independencia, pero teme la soledad. Siempre busca una conexión, aunque representa la libertad de los compromisos que muchos quisiéramos evitar”, dice el autor británico.

Sobre el éxito que el programa ha tenido, Lee está convencido que tiene que ver con que el personaje principal no ha cambiado mucho a lo largo de la trama, algo que, adelanta, tendrá que cambiar eventualmente, pues al igual que él, Reacher irá madurando. “Es fascinante que una nueva generación, que ni siquiera había nacido cuando escribí el primer libro, ahora disfruté la historia. Creo que lo que la gente quiere, es poder confiar en lo que ya conocen, (pero) me hago mayor, más sabio, y eso también se refleja en él. En cada temporada, se volverá un poco más capaz, más seguro de sí mismo y con más confianza”, señala.

Los nuevos antagonistas también juegan un papel crucial. Paulie (Olivier Richters), representa un desafío físico inédito para Reacher, mientras que el misterioso Julius McCabe (Brian Tee) emerge como el verdadero cerebro de la operación. El éxito de Reacher ha sido tan contundente que Prime Video confirmó la renovación de la serie para una cuarta temporada antes del estreno de la tercera.