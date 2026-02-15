Readaptan Milagro en la celda 7

Si el título nos remite a una historia emotiva, el mayor valor de La celda de los milagros de Netflix es la química que se da entre Omar Chaparro y Mariana Calderón, quienes interpretan a esta pareja de padre e hija, su interacción ante la cámara, en el tono en el que se logró, es el motivo para ver la cinta.

Es la historia de Héctor, interpretado por Omar Chaparro, un hombre que vive con una discapacidad intelectual reflejada en que su condición mental es limitada, pues piensa y actúa como un niño de cinco años.

La vida de Héctor cambia cuando es acusado de un crimen que no cometió, lo que lo lleva a una cárcel de máxima seguridad. Su inocencia y la manera de percibir el mundo son, sin que tenga una idea clara, sus armas más fuertes al interior de la prisión.

Pronto, su humildad y su ingenuidad hacen que este tipo se gane la simpatía y el cariño de los reclusos que en correspondencia hacen lo propio para que se reúna de nuevo con su hija.

Inspiración para su personaje

Para interpretara a este hombre Chaparro observó y estudió el comportamiento de niños de cinco años en promedio, rango en el que se suele vivir solo en el presente y en el que los niños no tienen cortapisas y por ello dicen lo que ven y sienten.

Pero la encomienda de dar vida a un niño en cuerpo de adulto fue más allá para Chaparro pues sabía que la asociación que el público tiene para él es inmediata hacia el género de la comedia, por ello se comprometió a entender cómo es que ve el mundo un niño de ese rango de edad y cómo con pocas palabras puede dar respuestas tan profundas a las situaciones que a diario enfrenta y conoce.

La celda de los milagros, que se filmó en Colombia pero en la ficción transcurre en México, es la versión latina de Milagro en la celda 7, estrenada originalmente en 2013, trama que también ha sido realizada en Filipinas.

Actúan Omar Chaparro, Mariana Calderón, Gustavo Sánchez Parra, Natalia Reyes, Arturo Ríos, y Marco Treviño, la dirección es de Ana Lorena Pérez Ríos.