Danna Paola reafirmó que no existe rivalidad con Belinda. “No hay competencia; yo a Beli la había visto solo tres veces: cuando nos conocimos y éramos chiquititas; en los Spotify Awards, en 2020, y en el concierto de Natanael Cano (que) ya estuvimos platicando y echando chisme”, indicó en una reciente entrevista con el “Escorpión Dorado”.

“Habíamos quedado muchas veces de hacer algo, de ir a platicar, pero nunca nos habíamos visto”, agregó. Y acerca de su supuesta rivalidad: “No hay competencia. Aquí no son las Olimpiadas, no es un deporte, sino más que nada, entre mujeres hoy está llegando un momento tan bonito de voltearnos a ver, en el que colaboramos, y entre mujeres me emociona mucho”.

El “youtuber” le preguntó si tiene pensado hacer algo junto con Belinda, y Danna Paola, y ella respondió: “Está sucediendo, tenemos planeado hacer algo muy ‘cool’, al igual con Peso Pluma y Grupo Frontera... Pronto sabrán los detalles”.