Reafirmaron su fe católica

El año que acaba nos brindó la bendición de presenciar con alegría tanto conmovedores bautizos como solemnes primeras comuniones, momentos en los que los más pequeños, con inocencia y devoción, reafirmaron su fe en la Iglesia católica. Para celebrar, sus padres organizaron emotivos eventos llenos de significado. Estos recuerdos, impregnados de pura emoción y espiritualidad, quedaron inmortalizados para siempre y estas son algunas imágenes de aquellos días tan especiales