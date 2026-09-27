Realizan Festival del Adulto Mayor

El Festival Cultural del Adulto Mayor es una iniciativa organizada por el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizado a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) que dirige Gabriela Abarca Flores.

Durante tres días, personas de la tercera edad pudieron comercializar sus productos y encontraron un espacio de convivencia y de actividades culturales. El programa artístico fue ideado para disfrutar de la cultura, de la música y de las tradiciones, pero también sirvió para reconocer el talento y la participación de los adultos mayores.

En esta ocasión el evento se desarrolló durante tres días y se llevó a cabo en el parque Santo Domingo de esta ciudad.

Actividad

De acuerdo a Abarca Flores, se realizaron diversos talleres artísticos enfocados al mencionado sector de la población, entre ellos el taller flores de papel crepé, el taller de macramé, taller de danza folclórica y de expresión corporal, efectuados en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero.

En ese sentido, los organizadores precisaron que estos encuentros brindan una oportunidad para compartir, convivir y mantener vivas aquellas tradiciones que forman parte de nuestra identidad y que han pasado de generación en generación.

Desde el 2022, año en el que se realizó por primera vez el encuentro, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, ha dado seguimiento a este festival cultural, esto con el objetivo de rendir homenaje y ofrecer espacios de expresión a los adultos mayores de la ciudad capital.

Cabe resaltar que más adelante se volverá a realizar este tipo de eventos, por lo que invitaron a estar al pendiente de las diversas actividades que organiza el ITAC.