Realizan Fiesta de las Culturas Comunitarias

Con el objetivo de compartir los avances artísticos de niñas, niños y jóvenes de los Semilleros Creativos, en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se llevó a cabo la muestra biestatal “Tengo un sueño San Luis Potosí–Tamaulipas”, Fiesta de las Culturas Comunitarias.

El encuentro, organizado por el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con los gobiernos de San Luis Potosí, Tamaulipas y autoridades municipales, reunió a 13 Semilleros Creativos: 9 de San Luis Potosí y 4 de Tamaulipas, quienes presentaron una muestra visual y escénica en torno al eje “Diversidad natural y cultural”, que destacó por el talento, la creatividad y la riqueza comunitaria de ambas entidades.

En el acto, el director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, destacó que, gracias a la colaboración entre instancias federales, estatales y municipales, se logran impulsar políticas culturales transformadoras y espacios como este, que fortalecen los lazos entre comunidades.

Reconocen el esfuerzo y la disciplina

Por su parte, el secretario de Cultura de San Luis Potosí, Mario García Valdez, reconoció el esfuerzo y la disciplina de las y los participantes de los Semilleros, quienes a través del arte fortalecen su desarrollo personal y comunitario.

Asimismo, la jefa de Vinculación Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Karla Janeth Ángeles Mata, en representación del director general de ITCA, Héctor Romero Lecanda, celebró la oportunidad de que las infancias y juventudes de Tamaulipas compartan escenario y experiencias con sus pares potosinos, generando redes de colaboración y amistad.

Arte visual y expresiones escénicas para resignificar el entorno y fortalecer la identidad y creatividad. A estas exhibiciones se sumaron las aportaciones de 58 niñas, niños y jóvenes que, aunque no estuvieron presentes en el encuentro, enviaron obra desde sus comunidades, ampliando la representatividad de la muestra.