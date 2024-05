Realizan parlamento infantil

En el Congreso del Estado de Chiapas, el 3 de mayo, se llevó a cabo el Parlamento Infantil de las Niñas y Niños, como parte de las acciones que impulsa la LXVII legislatura.

En este encuentro se contó con la participación de 37 parlamentarios infantiles que expusieron sus iniciativas, mismas que serán de gran beneficio para la sociedad. El evento fue organizado por la presidenta de la comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, la diputada Floralma Gómez Santiz, en coordinación con Relevo Generacional, coordinado por el ingeniero Javier Alejandro Coutiño.

Los organizadores indicaron que el objetivo es generar un espacio para que la niñez chiapaneca de cuarto, quinto y sexto grado de primaria ejerza su derecho a la participación, como lo dispone la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además de crear condiciones para que incidan en su entorno con sus propuestas y ponencias sobre distintos temas que son parte de las problemáticas sociales que enfrenta el estado.

“En el marco del Día de las Niñas y los Niños, los participantes dieron voz a la ciudadanía y, desde su perspectiva, revelaron las propuestas que formularon con el objetivo de crear soluciones para garantizar los derechos de la niñez; así como planteamientos en materia de salud, educación, no discriminación e igualdad”, refirieron.

En palabras de la niña parlamentaria Alinka: “Este es un espacio para hablar fuerte, para que vayamos perdiendo el miedo y así poder hablar mejor en otras ocasiones”. Por su parte, Asllin, expresó: “Estoy muy orgullosa de mí misma porque me hicieron sentir importante en el Congreso. Me gustó mucho dar mis ideas y que me tomaran en cuenta. Por primera vez podré ver mi nombre como autora de un libro y firmar en él”.

En tanto que, Carlos Iarhini, externó: “Esperamos que los legisladores escuchen nuestra voz, que también cuenta, pues nos damos cuenta de nuestra realidad en Chiapas. Hay mucho que hacer”. Finalmente, los organizadores del Parlamento Infantil coincidieron en la importancia de generar un espacio para que niñas y niños ejerzan su derecho a participar en un proceso de representación.

El objetivo es que se les permita, por una parte, expresarse con libertad, y escuchar las diversas opiniones de los infantes para que transmitan ideas, intereses y preocupaciones compartidas por un grupo.