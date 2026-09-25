Realizan semana de la cultura de la paz

La Fiscalía General de la República (FGR); la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC); las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana; la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Auditoría Superior de la Federación, y el IMSS-Bienestar organizaron la Semana de la Cultura de Paz. Como parte de ella, la Feria de la Cultura de Paz abrió el pasado martes 22 de septiembre de 2026 en el Pabellón de Cultura Comunitaria y finalizará este domingo 27.

Con más de 80 actividades gratuitas y abiertas al público, la Feria busca promover el diálogo, la reflexión, el respeto, la inclusión y la no discriminación. Su programación reúne conciertos, presentaciones escénicas, conversatorios, talleres, conferencias, proyecciones cinematográficas, exposiciones, módulos informativos y propuestas lúdicas para públicos de distintas edades. “La cultura de paz se construye todos los días, en comunidad, mediante el diálogo, la escucha y el reconocimiento de las diferencias. Por ello, es especialmente significativo que esta semana se realice en el Pabellón de Cultura Comunitaria, un espacio de la DGVC concebido para el encuentro, la formación y la participación, donde el arte y la cultura nos permiten crear nuevas formas de convivir”, señaló el director general de Vinculación Cultural, Antonio Zúñiga Chaparro.

Un espacio para dialogar, crear y participar

La Feria se inauguró en el Pabellón de Cultura Comunitaria. La primera jornada incluyó un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional; el conversatorio “Amor sin violencia”, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); los módulos “Juntos Construyendo la Paz” y “Sí al desarme, Sí a la paz”, de la Secretaría de Gobernación, así como actividades de proximidad social, juegos, pláticas y servicios de salud del IMSS-Bienestar, entre otras.

Arte y cultura para construir comunidad

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México se suma a la programación con propuestas de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, el Sistema Creación, el Centro Cultural Helénico y los Semilleros Creativos de Paz.

Entre sus actividades se encuentran Más que historias, anécdotas, presentación musical de El Club Calacas a cargo de Alas y Raíces; Contrastes entre la guerra y la paz, de Helénico Abierto, y una presentación musical de Miguel Ángel Rivera Bedolla, integrante del Sistema Creación. La oferta incluye también talleres de artes gráficas, fotografía y dibujo, así como espacios de ajedrez y creación para infancias, juventudes y familias.