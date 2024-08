Natanael Cano dijo en redes sociales que, después de varios años de esfuerzo, puede permitirse varios “lujos”. Sin referirse a la cancelación del concierto que ofrecería el 3 de agosto en Guanajuato, el sonorense compartió en sus historias de Instagram un video donde se le ve tirando un fajo de billetes sobre una cama.

Posteriormente, Cano publicó otro video en el que declaró: “Obviamente agradecido con toda esa gente que sabe que no fue fácil, que llevamos seis años partiéndonos la madre, rompiéndonos el corazón, teniendo peleas con gente que queremos mucho, al final hay que sobresalir”.

Aunque estaba acostado sobre una gran cantidad de billetes, Natanael enfatizó: “Pero el dinero no es nada, no mames, el dinero llega a lo pendejo, al final no importa, lo que importa es tu puta persona, tus putas acciones, tus putas formas de enfrentarte a los problemas”.

Con respecto al dinero visible en las imágenes, explicó: “Yo esto lo hice nada más porque estoy borracho, ¿y por qué no lo voy a hacer?, si lo puedo hacer, no me caguen el palo, tenía un saco lleno de dinero que me gané con mi puto esfuerzo junto con otras agrupaciones”.