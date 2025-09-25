El actor James Van Der Beek reapareció tras revelar hace casi un año que enfrentaba el cáncer colorrectal etapa 3, el protagonista de Dawson’s Creek se ausentó de la reunión de integrantes de la famosa serie de 90, sin embargo, hizo una aparición sorpresa a través de un video en el que habló de cómo se encuentra de salud.

En noviembre de 2024 dijo a la revista People: “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”. En aquel momento se dijo con ánimo para seguir la lucha médica, pues aseguró que tenía varios motivos para luchar y sanar.

James Van Der Beek está casado con Kimberly Van Der Beek desde agosto de 2010. Juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek reaparece

James Van Der Beek reaparece tras ausentarse del evento benéfico de reunión de Dawson’s Creek ocurrido el lunes 22 de septiembre, un día antes, el 21, abandonó la lectura en vivo del episodio piloto del programa de WB, que se realizó en beneficio de Fuck Cancer, pues dijo que tenía dos virus estomacales que le impedían continuar.

El actor apareció a través de un video pregrabado que se proyectó en el escenario del Teatro Richard Rodgers de Nueva York, ahí agradeció a los fans por comprar entradas y presentó a Lin-Manuel Miranda como su suplente. “Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar”, dijo Van Der Beek. “No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, se sinceró.

Sus palabras de agradecimiento y cariño no pararon por varios segundos: “Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”, expresó.