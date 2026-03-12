Reaviva rumores de boda

Las versiones que aseguran que Tom Holland y Zendaya unieron sus vidas en matrimonio han vuelto a cobrar fuerza tras la última aparición pública de la actriz.

Zendaya asistió a la Semana de la moda en París con un espectacular vestido blanco de la marca Louis Vuitton, y que muchos compararon con un atuendo nupcial.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los medios, fue la argolla dorada que lució en el dedo en el dedo anular, una señal inequívoca, para los, fans de su supuesta boda con el intérprete de Spider-Man.

Los rumores del matrimonio no son nuevos. Hace unos días, durante la alfombra roja de los SAG Awards, el estilista de la famosa, Law Roach, aseguró que la pareja se casó en secreto, aunque no reveló la fecha ni los detalles del supuesto enlace. “La boda ya se celebró. Te la perdiste”, dijo a Access Hollywood.

Diversas versiones

A inicios del 2025, la noticia de su compromiso sacudió al mundo del espectáculo; ahora, la aparición de Zendaya, sin su sortija de compromiso ha desatado toda clase de teorías entre los fans. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado o desmentido su supuesto enlace.

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la cinta Spider-Man: homecoming, aunque mantuvieron su relación en privado, el romance se hizo oficial en 2021, cuando fueron captados juntos por un paparazzo.