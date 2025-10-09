Reavivan polémica de Alexis y Guana

La tradicional fiesta de Galilea Montijo tras el final de La casa de los famosos México 2025 volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por los lujos ni los invitados, sino por una aparente indirecta que la conductora lanzó a Alexis Ayala mientras defendía a Guana, uno de los exparticipantes del reality.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y desataron un nuevo debate en redes sociales sobre favoritismos y viejas tensiones entre los exparticipantes. Durante su exclusiva celebración posterior al final de La casa de los famosos México, Galilea Montijo tomó el micrófono para presentar a Guana, quien formó parte del elenco de la tercera temporada del programa.

“Voy a tomar el micrófono para presentar a alguien que es ensamble (gritos de la gente), que para ser ensamble tienes que ser muy cabrón, por cierto, por si alguien no sabe. Esta noche es parte de la familia de esta temporada y nos quiere cantar: Guana”, dijo.