Reavivan reflexión sobre caso Colosio

Hay una frase que dice que quien no conoce su pasado tiende a repetirlo, y es precisamente lo que el equipo creativo de la serie documental Los asesinos de Colosio, quieren ayudar a evitar, dando una nueva visión de lo sucedido el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado.

“Pedir justicia no es nuestra función ni nuestra búsqueda, pero sí genera memoria y discusión, porque cuando los casos no están cerrados y con tantas piezas que no encajan, el intercambio de puntos de vista es interesante a partir de un relato histórico”, dice Ceci Abraham, Unscripted Director Latin America & US Hispanic, Warner Bros. Discovery.

Otro de los factores que influyeron para darle una nueva lectura a este suceso, es que tanto Ceci Abraham como el director a cargo de este documental, José Ortiz, detectaron que la gente más joven no tenía ni idea de este hecho histórico. “Casi todo el equipo de investigación y rodaje es mexicano, son chicos muy jóvenes y no sabían de esto y quedaron sorprendidos, esperamos que esta respuesta se traslade a las nuevas generaciones en México”, señaló Ceci Abraham.

Hitos

Jesús Ortiz ya ha contado otra parte de la historia del México contemporáneo: los 43 de Ayotzinapa, así que para él ambos casos merecen ser abordados con respeto y cuidado, pero respecto al precandidato del PRI a la presidencia en 1994, debían prestar atención a los detalles. “En el caso de Colosio era la magnitud de la información que existía, había muchísimos tomos y era identificar dónde había huecos en la historia que merecían ser investigados y contarlos”, señaló el director.

Lo que para ellos hace diferente este documental es que hubo acceso a información y testimonios que en el pasado no hubo posibilidad, como que el expediente de Colosio se desclasificara, el que la familia de Mario Aburto (asesino confeso) accediera a hablar, así como lo dicho por Salinas de Gortari.