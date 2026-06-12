Rebeca Pal, de la pista a la escritura

Antes de abrirse camino en la literatura, Rebeca Pal desarrolló una carrera como bailarina profesional. Sin embargo, una lesión la obligó a replantear su futuro y encontró en la escritura una nueva forma de expresión artística. Ese giro en su vida la llevó a construir una trayectoria que hoy suma un nuevo capítulo con Vorágine, su segunda novela.

La autora, nacida en la Ciudad de México y radicada en España, debutó en 2022 con Los siete suicidios capitales. Ahora regresa con una propuesta enfocada en los vínculos humanos, las emociones y los conflictos que surgen detrás de las relaciones de pareja. “¿Qué pasa cuando Disney dice ‘y fueron felices para siempre’? Pero ¿qué viene después? ¿Por qué hay matrimonios que no fueron felices para siempre? Ahí es donde nace ‘Vorágine’, donde sale la sombra del matrimonio, de eso de lo que no se quiere hablar y da vergüenza”, explica Pal.

La historia

En Vorágine, la autora narra la historia de Penélope y Alonso, un matrimonio que enfrenta el desgaste de la convivencia, las diferencias culturales y las expectativas que ambos depositaron en su relación.

La obra aborda temas como la identidad, la codependencia, la sexualidad y la búsqueda de libertad dentro de una relación comprometida, retratando el lado menos idealizado del amor y los desafíos emocionales que suelen permanecer ocultos tras la rutina cotidiana.