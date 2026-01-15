Rebelión en la granja

La historia narrada por Orwell ocurre en la Granja Manor, una hacienda en Inglaterra que pertenece al señor Jones. Gallinas, palomas, cerdos, perros, caballos, cabras, burros, ovejas y vacas son los personajes principales de la historia.

En la ficción creada por el escritor inglés, los animales poseen características humanas: hacen densos cuestionamientos sobre política, filosofía e identidad. Se organizan e intentan crear una sociedad utópica luego de hacer duras críticas al hombre, en este caso representado por la figura del señor Jones.

¿De qué trata?

Inglaterra era aliada de la URSS en su lucha contra los nazis en la II Guerra Mundial. En ese contexto, el escritor, periodista y cronista de guerra, decidió hacer esta critica.

El discurso es de Viejo Major, un cerdo de cierta edad poseedor de un profundo sentido de la justicia. El ideal más importante de la vida de Major era convertir a los animales de la granja en seres ricos y libres. De acuerdo a él, todos los hombres son enemigos y todos los animales son camaradas e iguales.

Major da el primer paso del movimiento en la granja que buscaba unir a los animales e iniciar la rebelión. Sin embargo, murió tres días después del primer paso rumbo a su muy anhelada sociedad igualitaria. Quien asumió el lugar de mando luego de la muerte de Major fueron los cerdos Bola de Nieve, Squealer y Napoleón. El trío organizó los ideales de Major en un sistema de pensamiento llamado Animalismo.

El Animalismo es una teoría política ficticia que crea el libro de Orwell y se asemeja a lo que en la historia fue el estalinismo.

La bandera de la granja fue sustituida por la del nuevo régimen. La nueva estaba elaborada en paño verde en referencia al campo y llevaba dos estampas: un cuerno y un casco en alusión al mundo animal.

Los animales crearon un himno titulado “Animales de Inglaterra” que subrayaba la esperanza y el deseo de igualdad y libertad para todos. El libro no llegó a ser publicado, fue prohibido en una Inglaterra que no toleraba indeseables opiniones en contra de su entonces aliado soviético. Sin embargo, en EE. UU. sí que tuvo una gran acogida gracias a su carácter antinazi y anticomunista.

Sin duda es por esto último por lo que se ha llevado a Rebelión en la granja a la gran pantalla y a la televisión en tantas ocasiones.