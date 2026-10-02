Recetas con avena, originales y ricas

Y es que, aunque estamos acostumbrados a verla en los mejores desayunos, lo cierto es que supone también una alternativa perfecta y muy rica para algunas recetas saladas. Incorpora la avena a tu dieta y empieza a disfrutar de sus beneficios nutricionales, tu cuerpo te lo agradecerá.

GALLETAS DE AVENA CON CEBOLLA Y TOMATE

INGREDIENTES

2 cebollas

3 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de mantequilla

Perejil

Orégano

2 dientes de ajo

Tomates cherry

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Galletas de avena

1. Precalentar el horno a 180 °C. Pelar y cortar las cebollas en rodajas finas. Forrar una bandeja de horno con papel de aluminio y pintar la superficie con aceite de oliva. Poner las rodajas salpimentadas encima y hornear durante 10 minutos.

2. Poner en un cuenco el pan rallado, la mantequilla, el ajo, el perejil y el resto de hierbas y mezclar bien. Espolvorear sobre las rodajas de cebolla que están en el horno, dándolas previamente la vuelta, y hornear otros 10 minutos.

3. Lavar y cortar los tomates por la mitad. Volver a pintar una bandeja de horno con aceite de oliva y poner a asar los tomates 20 minutos. Retirar y servir los tomates sobre las galletas de avena y encima la cebolla.

BIZCOCHO DE AVENA CON ARÁNDANOS Y PASAS

INGREDIENTES

70 gramos de copos de avena

160 gramos de harina de trigo integral

90 gramos de azúcar moreno

2 huevos

100 mililitros de leche

100 mililitros de jugo de naranja

1 sobre de levadura

50 gramos de arándanos rojos

20 gramos de pasas

1. Bate los huevos con el azúcar hasta que se doble el volumen. Añade a esta mezcla el jugo y la leche (puedes elegir el tipo de leche que más te guste) y sigue mezclando hasta que quede una masa uniforme.

2. Coloca en un bol la harina con la levadura y los copos de avena. Haz un hueco en el centro y añade poco a poco el batido de los huevos. Mezcla suavemente hasta que quede homogéneo.

3. Añade los arándanos y las pasas. Forra un recipiente para horno con papel vegetal y vierte la mezcla. Cubre la masa con copos de avena y hornea a 180 grados durante 40-45 minutos.

PORRIDGE DE AVENA, CHÍA Y ARÁNDANOS

INGREDIENTES

80 gramos de avena

60 gramos de nueces peladas

1/2 cucharada de canela molida

1 cucharada de semillas de chía

1 cucharada de mantequilla

300 mililitros de leche

100 gramos de arándanos

2 plátanos

1 cucharada de miel

1. Poner un cazo al fuego con la leche y la avena. Mantener a fuego lento sin dejar de remover durante 5 minutos. Si lo prefieres, puedes mezclar la avena con la leche y calentar en el microondas 2 minutos a máxima potencia. Sacar, remover bien y dejar reposar otros 2 minutos.

2. Retirar del fuego y añadir la mantequilla derretida, una cucharada de miel, las nueces picadas y media cucharada de canela en polvo. Remover, añadir una cucharada de semillas de chía. Repartir la mezcla final en cuatro vasos y dejar reposar unos treinta minutos.

3. Pelar y cortar los plátanos en rodajas. Lavar los arándanos. Una vez pasados los 30 minutos, repartir las rodajas de plátano y los arándanos en los cuatro vasos. Decorar con nueces picadas. También puedes mezclar frutos rojos y poner frambuesas y moras.

CUENCO DE AVENA CON HUEVOS Y TOCINO

INGREDIENTES

4 tiras de tocino picadas

115 gramos de champiñones en rodajas

1/4 taza de leche

1 y 1/4 tazas de copos de avena

3/4 taza de queso cheddar rallado

2 cebollas verdes, en rodajas finas

2 huevos grandes

1 pimiento rojo picado

Sal

Pimienta negra molida

1. En una sartén mediana a fuego medio, cocina el bacon hasta que esté crujiente. Reserva en un plato con papel de cocina. Guarda 1 cucharada de grasa de la sartén para más tarde.

2. En la misma sartén, a fuego medio, echa los champiñones y los pimientos. Cocina hasta que los champiñones estén dorados y los pimientos tiernos. Condimenta con sal y pimienta. Mezcla con el tocino. En una cacerola pequeña, pon a hervir el agua y la leche. Añade la avena y remueve hasta que espese. Ahora, es el momento de echar el queso cheddar y la mayoría de las cebollas verdes, reservando un poco para decorar. Sazona con sal y pimienta al gusto.

3. En la primera sartén, calienta 2 cucharadas de la grasa del tocino reservada. Fríe los huevos. Condimenta con sal y pimienta. Divide la avena en dos tazones y cubre cada uno con un huevo, bacon, champiñones y pimientos. Decora con las cebollas verdes reservadas y más queso cheddar.

¡A comer!.

BIZCOCHO DE AVENA CON NUTELLA

INGREDIENTES

Spray para cocinar

1/2 taza de salvado de avena

2 plátanos

1 huevo grande

1/2 taza de leche

1 cucharada de sirope de maple

3/4 cucharada de levadura en polvo

2 cucharadas de Nutella

1. Mezcla la avena, el huevo, la leche, la levadura en polvo y la Nutella en un molde apto para el microondas unos 10 minutos. A continuación, añade la mezcla a un bol y cocina durante 7 minutos.

2. Corta el bizcocho y échale la Nutella. Deja que se enfríe y báñalo de chocolate y sirope de maple. Mételo en la nevera para que se enfríe unas horas.

QUICHE DE ESPINACAS CON AVENA

INGREDIENTES

200 gramos de copos de avena

75 gramos de margarina vegetal

3 huevos

Tomillo

Sal

500 gramos de espinacas frescas

1 puerro

100 gramos de queso gouda

130 mililitros de crema para cocinar

Sal

Aceite de oliva

1. Cuece las espinacas y escúrrelas. Saltea el puerro con un poco de aceite. A continuación, reserva ambos.

2. Precalienta el horno a 180º y engrasa el molde que vayas a utilizar. En un bol mezcla la avena, un huevo, el tomillo, la margarina y la sal hasta conseguir una masa uniforme. Hornea la masa durante 20 minutos.

3. Saca el molde del horno y coloca el puerro y las espinacas sobre toda la base. Añade el queso por encima. En un bol, bate los huevos, la crema y la sal y vierte encima de las espinacas, el puerro y el queso. Hornea nuevamente durante 30 minutos. Sírvela tibia.

BARRITA DE CACAO, AVENA Y CACAHUETES

INGREDIENTES

200 gramos de copos de avena biológica

100 mililitros de leche

2 cucharadas de cacao en polvo

50 gramos de mantequilla

100 gramos de cacahuetes

2 cucharadas de miel

1 huevo

Sal

1. Cuece las espinacas y escúrrelas. Saltea el puerro con un poco de aceite. A continuación, reserva ambos.

2. Precalienta el horno a 180º y engrasa el molde que vayas a utilizar. En un bol mezcla la avena, un huevo, el tomillo, la margarina y la sal hasta conseguir una masa uniforme. Hornea la masa durante 20 minutos.

3. Saca el molde del horno y coloca el puerro y las espinacas sobre toda la base. Añade el queso por encima. En un bol, bate los huevos, la crema y la sal y vierte encima de las espinacas, el puerro y el queso. Hornea nuevamente durante 30 minutos. Sírvela tibia.

MOUSSE DE CHOCOLATE Y AVENA

INGREDIENTES

200 mililitros de leche

30 gramos de almendras

1 taza de harina de avena

6 cucharadas de cacao en polvo

4 cucharadas de azúcar moreno

1 plátano

2 melocotones

20 gramos de mantequilla

Sal

1. En un tazón, mezcla la harina, las almendras y la mantequilla. Una vez mezclado, coloca el recipiente cerrado y guárdalo al menos dos horas en la nevera.

2. Mezcla la leche, el cacao, el azúcar, el plátano y los melocotones. Bate hasta que tengas una textura suave y cremosa. Cuando esté listo, coloca una capa de avena seguida del cacao en polvo. ¡A servir!

BIZCOCHO DE ZANAHORIA Y AVENA

INGREDIENTES

3 huevos

100 mililitros de aceite de oliva virgen extra

150 gramos de zanahoria rallada

100 gramos de copos de avena

150 gramos de harina de avena

120 gramos de azúcar moreno

1 cucharada de canela molida

15 gramos de levadura

1 puñado de uvas

1. Precalienta el horno 180 °C. Mezcla los huevos y el azúcar en un bol con varillas hasta que queden blancos. Añade el aceite y la zanahoria rallada a la mezcla.

2. Ahora, echa los copos de avena, la harina, la levadura y la canela a la mezcla hasta que quede una masa homogénea.

3. Vierte la mezcla en un molde con aceite y un poco de harina con pequeños golpes para que no queden burbujas de aire. Añade las uvas y los copos de avena y mete todo al horno durante 30 minutos a 180 °C. Sácalo del horno cuando veas que ya está seco.