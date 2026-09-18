Recetas de platos saludables

Es una carne de bajo contenido calórico y que aporta nutrientes básicos. Es perfecta para cuidarse sin renunciar al sabor, con opciones desde asados con salsas hasta pizzas.

POLLO SALTEADO A LA NARANJA

INGREDIENTES

2 pechugas de pollo

2 naranjas

Media pimiento rojo

1 cucharada de Maizena

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de mostaza

1/4 de cucharadita de salsa Perrins

1/4 de vaso de vino blanco

1/4 de vaso de caldo

Aceite

Perejil

Sal

Ajo granulado

Comino

Tomillo

1. Cortar las pechugas en trozos pequeños, salpimentar y poner en un cuenco. Rallar un poco de piel de naranja y añadir el ajo, el tomillo y el comino al gusto. Mezclar y dejar reposar 15 minutos.

2. Cortar el pimiento en trozos pequeños y reservar. Espolvorear la Maizena sobre el pollo y dorar en una sartén con un poco de aceite a temperatura fuerte. Retirar y, en el mismo aceite, freír los pimientos. Añadir de nuevo el pollo, verter el vino y dejar reducir.

3. Mezclar en un cuenco el jugo de una naranja, la soya, la mostaza, la miel, la salsa Perrins y el caldo. Cortar en rodajas finas la otra naranja y añadir todo a al pollo. Dejar cocinar unos 10 minutos, hasta que espese el líquido. Decorar con perejil.

BROCHETA DE CALABACÍN Y POLLO AL LIMÓN

INGREDIENTES

600 g de contramuslos de pollo

2 calabacines

3 limones

1 cucharadita de azúcar moreno

1 cucharadita de ajo en polvo

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1. Hacer jugo de 2 limones y rallar su piel. Cortar el otro limón en rodajas. Salpimentar y espolvorear el ajo sobre el pollo. Ponerlo en una fuente y rociar con el jugo de limón y su ralladura. Dejar reposar 5 minutos.

2. Cortar los calabacines en rodajas finas, sin pelar, con ayuda de una mandolina o con un cuchillo. Salpimentar y rociar con un chorro de aceite de oliva. Pinchar las rodajas en un palo de brocheta.

3. Espolvorear el pollo y la brocheta de calabacín con un poco de azúcar moreno. Poner una parrilla al fuego y asar el pollo y la brocheta hasta que queden dorados. Espolvorear con perejil picado y servir.

POLLO A LA COCA COLA

INGREDIENTES

500 g de alitas de pollo

300 g de zanahorias

1 cebolla

330 ml de Coca-Cola

20 g de mantequilla

1 cucharada de azúcar moreno

4 cucharadas de salsa de soya

Aceite de oliva

Sal

1. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva. Salpimentar las alitas de pollo y freírlas hasta que empiecen a dorarse. Reservar.

2. Pelar y picar una cebolla. Agregarla a la sartén en la que se han frito las alitas y mantener a fuego suave hasta que quede transparente. Añadir la Coca-Cola y la salsa de soya. Dejar 10 min al fuego y añadir las alitas. Mantener unos minutos más hasta que la salsa reduzca y espese. Retirar y reservar caliente.

3. Pelar bien las zanahorias. Poner un cazo al fuego con agua, sal y las zanahorias. Cocer 10 minutos, retirar y escurrir. Poner una sartén al fuego con mantequilla y el azúcar moreno y saltear las zanahorias hasta caramelizar. Servir el pollo con la guarnición de zanahorias.

POLLO GUISADO CON SETAS SHITAKE

INGREDIENTES

4 cuartos traseros de pollo

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 zanahorias

200 g de setas shitake

1 vaso de caldo de pollo

1 vasito de vino blanco seco

1 pizca de nuez moscada

Tomillo

Sésamo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

1. Poner una cazuela al fuego con aceite de oliva. Añadir los trozos de pollo. Una vez dorados, retirar y reservar. En el mismo aceite, pochar la cebolla picada con una pizca de sal. Cuando empiece a transparentar, añadir la zanahoria en rodajas.

2. Limpiar y cortar las setas en trozos. Agregar las setas a la sartén, con la cebolla y la zanahoria; remover. Una vez la cebolla esté dorada, incorporar el pollo y un vasito de vino. Dejar que el alcohol se evapore.

3. Añadir la pimienta, el tomillo y la nuez moscada. Remover y agregar el caldo. Dejar a fuego fuerte hasta que hierva. Después, bajar a fuego medio. Cocinar 20 o 30 minutos. En el momento de servir, espolvorear con sésamo.

PECHUGAS DE POLLO A LA BARBACOA

INGREDIENTES

1/4 de taza vinagre balsámico

3 cucharadas aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de azúcar morena

3 dientes de ajo, picados

1 cucharadita tomillo seco

1 cucharadita romero seco

4 pechugas de pollo

Sal y pimienta

Perejil fresco picado, para decorar

1. En un tazón mediano, mezcla el vinagre balsámico, el aceite de oliva, el azúcar moreno, el ajo y las hierbas, y sazona con sal y pimienta. Reserva ¼ de taza. Agrega el pollo al tazón y revuelve. Deja marinar por lo menos 20 minutos o toda la noche.

2. Precalienta la parrilla a fuego medio alto. Asa las pechugas de pollo marinadas, rociándolas de vez en cuando con la marinada reservada, hasta que estén bien hechas, 6 minutos por lado.

3. Decorar con perejil antes de servir.

POLLO CON SALSA JERK

INGREDIENTES

800 g de contramuslos de pollo

2 chiles

Tomillo fresco

1 hoja de laurel

1 cucharadita de miel

2 dientes de ajo

1 cebolla

2 tomates pera

Media lima

Aceite de girasol

Sal

Pimienta

1. Lavar los trozos de pollo, enjuagarlos y colocarlos en un bol grande. Salpimentar el pollo y pintar con ayuda de una brocha con aceite de girasol. Poner una parrilla al fuego con los contramuslos de pollo y mantener hasta que se dore. Retirar y reservar.

2. Pelar y picar el ajo y la cebolla. Cortar los chiles. Poner en el vaso de la batidora los ajos, la cebolla, los chiles, una cucharadita de miel, el tomillo fresco, los tomates pera, el zumo de media lima, la hoja de laurel y sal y pimienta al gusto. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Poner una cazuela al fuego con los contramuslos de pollo y bañarlo con la salsa Jerk obtenida en el paso anterior. Tapar y mantener a fuego lento durante 10 minutos. Servir caliente. Esta receta se puede acompañar con arroz aromático o con verduras.

POLLO SCARPIELLO CON SALCHICHAS

INGREDIENTES

6 muslos de pollo

2 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen

4 salchichas frescas

1 cebolla grande en rodajas

1 pimiento rojo grande en rodajas finas

4 dientes de ajo

1 taza de vino blanco seco

6 u 8 pimientos cherry

Media taza de caldo de pollo

1/4 de taza de vinagre de vino blanco

1 cdita. de orégano seco

Sal y pimienta negra

1. Precalentar el horno a 200 °C. Secar el pollo con toallas de papel y sazona ambos lados con sal y pimienta. En una cocotte de horno, calentar el aceite a fuego medio. Añadir el pollo con la piel hacia abajo y cocinar, dar la vuelta a la mitad de la cocción, hasta que esté dorado, de 4 a 5 minutos por lado. Pasar el pollo a un plato.

2. En la misma cazuela, cocinar las salchichas hasta que se doren y apartar con el pollo. Añadir cebolla y pimiento morrón a la cocotte para saltear, incluir ajo hasta que dore y un vaso de vino hasta que hierva. Mezclar con los pimientos pequeños, el caldo y el vinagre. Dejar cocer a fuego lento, agregar orégano y salpimentar.

3. Cortar las salchichas en 5 trozos cada una y devuélvelas a la sartén. Colocar el pollo entre la salchicha y los pimientos. Transferir al horno y cocínalo hasta que el pollo esté bien cocido, de 20 a 25 minutos.