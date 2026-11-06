Recetas deliciosas con pocas calorías

Existe una falsa creencia de que las comidas sanas son insípidas, pero no es así. Si quieres bajar unos kilitos, pero sin renunciar al sabor de los alimentos, prueba estas opciones.

COLIFLOR ALFREDO

INGREDIENTES

350 gramos de fettuccini

1 cucharada de aceite de oliva

225 gramos coliflor, en rodajas finas

Media cebolla pequeña, en rodajas finas

1 diente de ajo, laminado

1 cucharada de levadura nutricionalSal y pimienta1. Cuece los fettuccini según las instrucciones del paquete. Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Agrega la coliflor, la cebolla y el ajo, y cocina, tapado, hasta que estén tiernos, de 5 a 7 minutos. Agrega 2 tazas de agua y cocina a fuego lento hasta que las verduras estén muy suaves. Escurre, reservando el líquido.

2. Transfiere las verduras a la licuadora junto con la levadura y media cucharadita de sal, y haz puré, agregando suficiente líquido vegetal reservado (alrededor de 1/4 taza), hasta que quede suave.

3. Mezcla con la pasta y espolvorea con pimienta negra molida, al gusto.

SOPA VEGA DE FRIJOLES NEGROS

INGREDIENTES

2 cucharada de aceite de oliva virgen extra

2 zanahorias medianas, picadas

2 tallos de apio, en rodajas

1 cebolla mediana, finamente picada

1/4 de taza pasta de tomate

3 dientes de ajo, machacados

1 y media cucharaditas de comino molido

1 cucharadita pimentón ahumado

3 tazas de caldo de verduras o pollo bajo en sodio

3 latas de frijoles negros, sin escurrir

1 taza de maíz congelado

Trozos de aguacate y hojas de cilantro, para servir

1. En una sartén, saltea las zanahorias, el apio y la cebolla, de 6 a 8 minutos, revolviendo ocasionalmente. Agrega la pasta de tomate, el ajo, el comino y el pimentón ahumado. Cocina, revolviendo, de 1 a 2 minutos. Agrega media taza de caldo.

2. Vierte el contenido de la sartén a una cacerola junto con los frijoles, el maíz y el caldo restante. Tapa y cocina. Sirve con aguacate y cilantro.

SOPA DE VERDURAS Y ALBAHACA CON MANZANA

INGREDIENTES

1 litro de caldo de verduras

1 cebolla

2 manzanas

1 papa

2 puerros

10 gramos de mantequilla

20 gramos de azúcar moreno

1 cucharadita de curry

Hojas de albahaca

1. Pelar y picar 1 cebolla, 2 puerros, 1 manzana y 1 papa pequeña. Poner una cazuela al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva y añadir todo lo picado. Mantener a fuego bajo 10 minutos aproximadamente.

2. Añadir a la cazuela un litro de caldo de verduras y 1 cucharada de curry en polvo. Cocer a fuego medio 30 minutos; salpimentar.

3. Pelar y cortar la otra manzana en dados de 1 cm de lado. Rebozar los daditos de manzana en el azúcar moreno. Aparte, poner una sartén al fuego con la mantequilla y saltear los dados de manzana hasta que se caramelicen bien. Servir la sopa fría o caliente con los dados de manzana y unas hojas de albahaca fresca por encima.

SOPA DE CALABAZA EN FREIDORA DE AIRE

INGREDIENTES

1 kilo de calabaza pelada y cortada en trozos

2 zanahorias medianas, cortadas en trozos

1 cebolla grande, cortada en gajos

4 dientes de ajo, 2 enteros y 2 en rodajas finas, cantidad dividida

1 chile fresno, sin semillas

4 ramitas de tomillo fresco

4 cucharada de aceite de oliva, dividido

Sal

2 cucharada de pipas de calabaza

1/4 de cucharadita de pimentón ahumado

Crema agria y pan crujiente, para servir

1. En un tazón grande, mezcla la calabaza, las zanahorias, la cebolla, los dientes de ajo enteros, el chile, el tomillo, 2 cucharadas de aceite y 3/4 de cucharadita de sal. Transfiere a la canasta de la airfryer y cocina a 200 °C, sacudiendo la canasta ocasionalmente, hasta que las verduras estén tiernas, 30 minutos. Deseche las ramitas de tomillo.

2. Mientras tanto, en una sartén pequeña a fuego medio, cocina el ajo en rodajas con 2 cucharadas de aceite, revolviendo, hasta que el ajo empiece a dorarse ligeramente, 2 minutos. Agrega las pipas y el pimentón y una pizca de sal y cocina 1 minuto; transfiere a un tazón.

3. Transfiere todo menos media taza de calabaza a la licuadora, agrega 1 taza de agua y haz puré, agregando gradualmente 3 tazas más de agua, hasta que quede suave. Vuelve a calentar si es necesario y sirve con crema agria, las pipas especiadas y con pan crujiente si lo deseas. Sirve cubierto con la calabaza restante.

POLLO A LA NARANJA Y PIMIENTA

INGREDIENTES

4 bok choy baby

4 mitades de pechuga de pollo deshuesadas

1 y media cucharada granos de pimienta rosa picados

1 cucharada de ralladura de naranja

1/4 de cucharadita de sal

2 cucharada de jengibre fresco en juliana

6 cebolletas

3 cucharada de jugo de naranja fresco

3 cucharada de salsa de soya

2 cucharada de vinagre de arroz

2 cucharada de aceite vegetal

1 cucharada de jengibre fresco pelado picado

1 cucharadita de ajo machacado1 pizca de azúcar1. Prepara una vaporera asiática de bambú de 25 cm y coloca los bok choy bebé. Frota las mitades de pechuga de pollo con granos de pimienta y ralladura de naranja, luego sazona con sal, y colócala encima del bok choy. Espolvorea con jengibre cortado en juliana. Coloca la cubierta de bambú en la vaporera; cocina al vapor una olla grande de agua hirviendo a fuego lento de 8 a 10 minutos.

2. Mientras el pollo se cuece al vapor, prepara la salsa de cebolla tierna y jengibre: en un tazón, mezcla las cebollas tiernas, el jugo de naranja, la salsa de soya, el vinagre de arroz, el aceite vegetal, el jengibre molido, el ajo y una pizca de azúcar.

3. Sirve el pollo y el bok choy con la salsa de jengibre.

FALDA DE TERNERA MARINADA

INGREDIENTES

1 pieza de falda de ternera de 750 gramos

Sal y pimienta

Marinada con cítricos

Brócoli a la parrilla, para acompañar

Para la marinada

1 y media cucharadas de ralladura de naranja

1/3 de taza de jugo de naranja

1 cucharada de ralladura de lima

2 cucharada de jugo de lima

2 cucharada aceite de oliva

1 y media cucharaditas de semillas de comino

2 dientes de ajo, finamente picados

1. Para la marinada: mezcla todos los ingredientes en una bolsa de plástico con cierre. Mete la pieza de ternera, sella y menea para cubrir bien la carne. Deja reposar al menos 30 minutos o refrigera hasta 2 horas.

2. Calienta la parrilla a fuego medio-alto. Saca la ternera de la marinada, raspando los restos de la marinada. Sazona con media cucharadita de sal y pimienta, y cocina a la parrilla, tapado, durante 4 minutos.

3. Voltea y cocina de 3 a 5 minutos más para que esté medio cocido, según el grosor. Transfiere a una tabla de cortar y deja reposar 10 minutos antes de cortar. Sirve con más salsa de la marinada de naranja y brócoli a la parrilla si lo deseas.