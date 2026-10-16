Recetas dulces y saladas con mango

Además de sabrosas, las frutas tropicales son una fuente de proteínas, fibra y ácidos omega 6 que mejoran la salud del corazón y reducen el colesterol. Descubre platillos para toda ocasión.

ENSALADA DE POLLO Y MANGO

INGREDIENTES

1 pechuga de pollo

1 mango

1 aguacate

1 cebolla roja

1 pepino

150 gramos de tomates cherry

2 yogures naturales

1 limón

1 guindilla roja

1 cucharada de azúcar moreno1 granadaSal y pimienta1. Cortar los tomates cherry por la mitad. Cortar el pepino en dados pequeños. Pelar y cortar en dados pequeños el aguacate y el mango. Pelar y cortar la cebolla en rodajitas. Partir en rodajas la guindilla.

2. Partir la pechuga de pollo en tiras. Salpimentar y espolvorear el azúcar moreno por encima. Saltear la carne en una sartén al fuego con un chorro de aceite de oliva hasta que queden doradas. Retirar y reservar.

3. Exprimir un limón. Desgranar la granada: cortar la fruta por la mitad y golpear cada una de las mitades con el mango de un mortero. Poner en el vaso de una batidora el jugo del limón, los dos yogures naturales, una pizca de sal y pimienta y la mitad del mango; triturar. Servir en un bol todos los ingredientes y aderezar con la mezcla de yogur.

ENSALADA DE MANGO Y QUINOA

INGREDIENTES

1 bolsa de canónigos y rúcula

1 mango

1 taza de quinoa

1 pepino

4 rabanitos

50 gramos de semillas de calabaza

Vinagre de Módena

Aceite de oliva

Sal

1. Para pelar el mango, hacer dos cortes a ambos lados del hueso para obtener dos partes solo con pulpa y otra con poco más que el hueso. Con un cuchillo pequeño y afilado, realizar una incisión por el perímetro junto a la piel y varios cortes longitudinales y transversales, pero sin llegar atravesar la piel. Con una cuchara, separar estos trozos de la piel.

2. Cocer la quinoa siguiendo las instrucciones del fabricante. Dejar enfriar. Lavar la rúcula y los canónigos. Lavar el pepino y los rabanitos y después cortarlos en rodajas finas.

3. Echar en un vaso 3 cucharadas de aceite de oliva, una de vinagre de Módena y sal. Remover con una cuchara. Colocar en una fuente o ensaladera, las hojas verdes, los rabanitos, el pepino, los dados de mango y la quinoa. Añadir un puñadito de pipas de calabaza peladas; aliñar.

VASITOS DE YOGUR Y MANGO

INGREDIENTES

500 gramos de yogur griego

100 gramos de queso mascarpone

50 gramos de azúcar glass

1 mango

1 limón

100 gramos de azúcar

Hojas de menta

Semillas de lino

1. Poner en un bol el queso mascarpone y el yogur griego. Mezclar bien. Añadir el azúcar glass y batir con las varillas hasta que quede una mezcla cremosa.

2. Pelar y trocear el mango. Poner en vaso de batidora los trozos de mango, el jugo de medio limón y el azúcar, si fuera necesario (depende de lo dulce que sea el mango).

3. Repartir en copas una capa del batido de mango, otra capa de la mezcla cremosa del yogur griego y queso mascarpone, una segunda de mango, y terminar con un poco más de queso y yogur. Dejar enfriar en la nevera durante 30 minutos. En el momento de servir, decorar con unas hojas de menta y una rodajita de mango. Si se desea, espolvorear con semillas.

TARTAR DE LUBINA, MANGO Y PAPAYA

INGREDIENTES

600 gramos de lubina

3-4 limas

1 cebolla morada

1 mango

1 papaya

Sal

Pimienta

1. Congelar el pescado durante un mínimo de 24 horas. Descongelar en la nevera. Cortar los lomos en cuadraditos. Reservar en un bol. Hacer jugo de las limas y añadir al cuenco de la lubina; salpimentar. Tapar el bol con papel film y dejar reposar en la nevera 2-3 horas.

2. Pelar y picar la cebolla. Partir las frutas por la mitad y retirar las semillas. Cortar la papaya en dados y el mango, en dados y gajos.

3. Colocar en una fuente un aro de emplatar. Rellenar con los trozos de lubina hasta cubrir el fondo. Presionar ligeramente con un tenedor para que se compacten. Cubrir con una capa de cebolla, y otra de daditos de mango y papaya. Retirar el aro con cuidado y decorar con los gajos de mango.

TARTA DE MANGO, COCO Y FRAMBUESA

INGREDIENTES

1 mango

Frambuesas

1 coco

3 tazas de leche descremada

3 yogures naturales

Azúcar

12 láminas de gelatina neutra

2 maracuyás

3 cucharadas de azúcar glass

1. Poner un cazo al fuego con 1 taza de leche y, antes de que rompa a hervir, retirar el cazo del fuego. Añadir 4 láminas de gelatina previamente hidratadas; remover. Poner en vaso de batidora 125 gramos de mango pelado y troceado, 1 yogur y 2-3 cucharadas de azúcar. Añadir la leche caliente y batir. Verter la mezcla en un molde desmontable forrado con papel vegetal y reservar en la nevera.

2. Repetir el proceso primero con 125 gramos de coco y después con 125 gramos de frambuesas, añadiendo las mezclas al molde. Dejar reposar en la nevera; desmoldar.

3. Poner un cazo al fuego con la pulpa del maracuyá, azúcar glass y 0.5 dl agua. Calentar hasta que esté espeso. Dejar enfriar. Decorar la tarta con la fruta sobrante y regar con almíbar de maracuyá.

CHULETAS DE CERDO GLASEADAS CON MANGO

INGREDIENTES

4 chuletas de lomo de cerdo con hueso

2 mangos maduros, pelados y troceados

Media taza de cátsup

1/3 de taza de miel

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 cucharadita de jengibre pelado finamente rallado

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta

1 jalapeño, finamente picado

Media taza de cebolla roja picada

Cilantro fresco picado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de jugo de limón

1. Prepara una parrilla a fuego medio-alto o calienta una sartén a fuego medio-alto. En un bol mediano, mezcla la cátsup, la miel, la salsa de soya, la mostaza, el jengibre y el pimentón. Reserva 1/4 taza de glaseado para servir. Sazona las chuletas de cerdo con 1 cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta.

2. Asa la carne de cerdo hasta que se dore por el lado inferior, unos 3 minutos. Voltea y cepilla ligeramente el glaseado sobre las chuletas, luego cocina 3 minutos más. Voltea y glasea una vez más por cada lado. Continúa cocinando 2 minutos más por lado. Pasar a una fuente y dejar reposar 5 minutos.

3. Mientras tanto, mezcla el mango, el jalapeño, la cebolla, el cilantro, el aceite de oliva, el jugo de limón y media cucharadita de sal. Vierte el glaseado reservado y la salsa de mango sobre las chuletas de cerdo.

CERDO CON SALSA DE MANGO

INGREDIENTES

1 kg de lomo de cerdo

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la salsa de mango

1 mango

1 cebolleta

1 diente de ajo

1 cucharadita de chile chipotle

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de vinagre

4 cucharadas de agua

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta

1. Pelar y picar fino el ajo. Hacer un corte horizontal en el lomo de cerdo, cuidando de no abrirlo completamente. Espolvorear el ajo y untar aceite de oliva sobre toda la carne. Engrasar ligeramente la parrilla. Colocar la carne. Cocinar durante una hora aproximadamente, volteando cada 15 minutos.

2. Poner una sartén al fuego con aceite. Dorar el ajo pochar la cebolleta picada y el chile chipotle. Cortar el mango por la mitad, retirar la pulpa e incorporarla. Mezclar y aderezar con el vinagre y el azúcar; sofreír. Verter el agua, espolvorear con pimienta y cocinar 3 o 4 minutos. Triturar con la batidora y colar; reservar.

3. Servir el lomo de cerdo en una fuente y verter por encima con la salsa de mango. Condimentar con una pizca de sal y perejil.