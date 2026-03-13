Recetas fáciles y refrescantes

MELÓN CARAMELIZADO CON MARSALA

INGREDIENTES

800 g de melón

15 g de mantequilla

1 cucharada de azúcar moreno

2.5 decilitros de vino Marsala

Hierbabuena fresca

Ralladura de medio limón

1. Pelar el melón con un cuchillo afilado y largo comenzando por sus dos extremos. Realizar un corte vertical y retirar las pepitas de la pieza. Repetir tantas veces como sea necesario. Cortar en dados de unos 3 o 4 centímetros.

2. Poner una sartén al fuego con 15 g de mantequilla y 1 cucharada de azúcar moreno. Cuando se derrita el azúcar y la mantequilla y se forme un caramelo ligero, añadir el melón y mantener hasta que se caramelice ligeramente. Retirar y reservar.

3. Añadir el vino Marsala a la sartén y mantener a fuego medio 3 minutos; retirar. Poner sobre plato hondo un fondo de la mezcla de vino y encima el melón. Decorar con hierbabuena.

BROCHETAS DE QUESO Y MELÓN CON POLVO DE JAMÓN

INGREDIENTES

1/4 de melón

12 bolitas de queso mozzarella

3 lonchas de jamón serrano

1. Con un sacabolas, haz semiesferas de melón y reserva en un recipiente hermético o cubiertas con film para que no se resequen. Pon cada loncha de jamón en papel absorbente y mete en el microondas a máxima potencia durante 20-30 segundos. Saca, comprueba que está seco y machaca hasta hacerlo polvo. También puedes usar una picadora.

2. Empareja las bolas de melón de dos en dos. Trincha una bola de mozzarella, las dos semiesferas de melón y pasa por el polvo de jamón.

3. Puedes dejar los pinchos y el polvo de jamón hechos con antelación, pero si los rebozas muy pronto, el jamón se pondrá húmedo.

MELÓN CON GELATINA DE OPORTO

INGREDIENTES

600 g de melón

4 decilitros de Oporto

4 huevos

1 decilitros de nata líquida

4 cucharaditas de azúcar

1. Poner un cazo al fuego con el vino de Oporto. Calentar sin que llegue a ebullición. Añadir la gelatina previamente hidratada en agua fría y remover hasta que se disuelva. Repartir en moldes individuales y meter en la nevera hasta que solidifique la gelatina.

2. Abrir el melón por la mitad, retirar las semillas y la piel, y cortar la pulpa en dados de 5 x 6 cm aproximadamente.

3. Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con azúcar. Poner un cazo al fuego con la nata y calentar hasta que llegue a ebullición. Verter la nata de golpe sobre las yemas y batir enérgicamente hasta obtener una crema homogénea. Servir un poco de la crema obtenida sobre la base de un plato y colocar encima la gelatina desmoldada y el melón en dados.

GRANIZADO DE FRUTAS

INGREDIENTES

1 plátano

250 g de melón verde

250 g de piña

5 decilitros de leche de coco

4 hojas de menta

1. Pelar y cortar el plátano en trozos. Cortar el melón, primero, por la mitad, y después, en varias rodajas. Quitar las pepitas y cortar en trozos no demasiado grandes. Pelar la piña y cortar en rodajas.

2. Poner en un cuenco la fruta, ya pelada y cortada en trozos, y añadir 5 decilitros de leche de coco. Triturar con la batidora. La leche de coco se puede sustituir por leche de soja o de almendras.

3. Verter la mezcla en un recipiente y meter en el congelador. Cuando empiece a solidificar, sacar y batir con un tenedor. Congelar de nuevo y repetir la operación anterior un par de veces. Servir con hojas de menta.

CANELONES DE MELÓN RELLENOS CON QUESO Y MIEL

INGREDIENTES

2 rodajas de melón

250 gramos de queso crema

30 gramos de miel (2 cucharadas)

2 cucharadas de mermelada de fresa

1 cucharada de frutos secos (nueces, pistachos, almendras...)

1. Mezcla el queso crema con la miel y reserva. Corta el melón sin cáscara en láminas muy finas y retira las puntas. Pon una cucharada de queso con miel y enrolla para formar un canelón. Coloca 3 canelones en cada plato, pon media cucharada de mermelada por encima y decora con los frutos secos picados.

2. Puedes dejar todo cortado y preparado, pero conviene montar el plato como mucho una hora antes de servir.

ENSALADA DE MELÓN Y MORAS

INGREDIENTES

1 taza de rúcula

1 melón dulce

1 taza de moras

1 cebolleta roja.

Para la vinagreta de miel

3 cdas. de aceite de oliva

1 limón

1 cucharada de miel

1 cucharadita de sal

1. Partir el melón por la mitad. Retirar las semillas y sacar la pulpa con ayuda de una cuchara vaciadora de fruta, que corta la carne en forma de bolitas. Pelar y cortar la cebolla roja en rodajas finas.

2. Hacer jugo de un limón. Poner en un bol el jugo de limón, una cucharada de miel y tres cucharadas de aceite de oliva virgen. Batir con varillas hasta que quede una salsa homogénea.

3. Poner las moras en un colador bajo el grifo del fregadero y rociarlas suavemente. Pasar las moras a papel de cocina absorbente y dejar que se sequen, o bien, palmear ligeramente con otro papel. Lavar y secar la rúcula. Poner en un bol las moras, las bolas de melón y la rúcula. Espolvorear un poco de sal y aliñar con la vinagreta de miel. Si se prefiere, también se puede servir el aliño en una salsera y echar al gusto.

MELÓN A LA PLANCHA CON CÍTRICOS

INGREDIENTES

150 gramos de lemon curd o de crema fácil de limón

2 rodajas de melón

1 naranja

1 pomelo

1 mandarina

1 cucharada de mantequilla

1. Prepara la crema de limón que hayas elegido y reserva en frío. Corta 4 lingotes de melón. No tires los restos de melón, puedes usarlos para otras recetas. Pela a sangre la naranja, el pomelo y la mandarina. Reserva.

2. Pon media cucharada de mantequilla en la sartén y marca dos lingotes de melón hasta que caramelice su superficie. Saca, pon otra media cucharada de mantequilla y carameliza los otros dos lingotes. Monta el plato poniendo una capa de crema de limón, un lingote de melón y un gajo de cada fruta por encima.

3. Sirve recién emplatado para que los jugos de las frutas no agüen la crema. Puedes dejar todo preparado en recipientes herméticos, listo para emplatar.

ENSALADA DE SANDÍA, MELÓN Y QUESO

INGREDIENTES

Medio melón

1/4 de sandía

Bolas de mozzarella

Albahaca

Vinagre balsámico blanco

Miel

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Avellanas crudas

1. Partir el melón por la mitad. Retirar las semillas y sacar la pulpa con una cuchara vaciadora de fruta, que corta en forma de bolitas. Hacer lo mismo con la sandía. Reservar las bolitas de fruta en un platito.

2. Poner en un bol 4 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de vinagre balsámico blanco y media de miel. Batir con una varilla metálica hasta conseguir un resultado homogéneo, es decir, una emulsión firme; reservar.

3. Pelar y picar las avellanas. Limpiar y picar hojas de albahaca fresca. Poner en una ensaladera las bolas de melón y sandía, bolitas de mozzarella, albahaca y avellanas picadas. Aliñar la ensalada, salpimentar y remover con cuidado.

CREMA DE MELÓN CON CHIPS DE JAMÓN

INGREDIENTES

1 Melón

1 papa

50g Jamón ibérico en lonchas muy finas

1 Cebolla

1 Yogur natural

1 crema líquida para cocinar

125 ml Caldo de pollo

500 ml sucedáneo de caviar para decorar

1. Comenzamos con las cebollas, que picamos bien finas y pochamos sin que se lleguen a dorar en una sartén con aceite de oliva virgen extra. En cuanto empiezan a transparentar, añadimos el caldo de pollo y seguidamente, el melón troceado. Dejamos cocer durante unos 20 minutos.

2. Trituramos con la batidora y añadimos el yogur y la nata, mezclando bien y reservando en frío hasta el momento de consumir. Mientras, cortamos una patata en rodajas muy finas, y los vamos friendo en aceite muy caliente para hacer las patatas chips, que darán el toque crujiente a la sopa. También cortamos 50 g de jamón ibérico en pequeñas lascas.

3. Una vez tenemos listos todos los ingredientes de la receta, servimos un par de cazos de la crema de melón en cuencos individuales, los decoramos con unas cuantas chips de patatas colocadas delicadamente sobre la superficie, y rellenamos los huecos, con unos trocitos de jamón.

4. Finalizamos la presentación de la crema colocando una cucharadita de huevas de lumpo o sucedáneo de caviar en el centro, y añadiendo finalmente, unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y unos cristalitos de sal para rematar nuestro emplatado.