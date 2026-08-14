Recetas ricas, fáciles y originales

Te llamará la atención por su sabor y sus excelentes propiedades nutricionales, pero te conquistará por su versatilidad, que se traduce en que puedes encontrar opciones para todos los gustos.

BAVAROISE DE FRESA

INGREDIENTES

1 kilos de fresas

100 g de azúcar

2 decilitros de crema de leche

1 decilitros de leche condensada

1 gelatina neutra

Mantequilla

1. Lavar, limpiar y cortar las fresas en trozos reservando 300 g para la presentación del postre. Poner en un recipiente las fresas, el azúcar, la crema de leche y la leche condensada. Triturar la mezcla con batidora hasta obtener una crema homogénea.

2. Disolver la gelatina siguiendo las instrucciones del fabricante. Añadirla a la crema y mezclar bien. Untar un molde con mantequilla y rellenar hasta la mitad. Meter en el congelador.

3. Cortar en láminas las fresas reservadas y colocarlas sobre la crema que tenemos en el congelador. Terminar de rellenar el molde con la mezcla. Volver a meter al congelador un par de horas. Desmoldar y servir decorando con fresas.

VASITOS DE YOGUR DE FRESA

INGREDIENTES

1 litro de leche

2 cucharadas de azúcar

500 g de fresas

1 yogur natural sin azúcar

1. Precalentar el horno a 50 °C. Mientras, lavar y quitar el rabito de las fresas. Triturarlas y reservar. Si te gusta encontrarte con trocitos, reserva unas cuantas y córtalas en láminas finas.

2. Calentar la leche hasta que quede tibia y mezclar con el yogur, el azúcar y el puré de fresas. Colocar la mezcla en tarritos individuales.

3. Apagar el horno y meter los vasitos tapados con un paño limpio y seco toda la noche. Por la mañana, meter en el frigorífico y dejar enfriar unas 4 horas. Listo para servir.

PALETAS CASERAS DE FRESA Y CREMA

INGREDIENTES

300 g de fresones

Gelatina neutral

40 g de azúcar

20 g de arroz blanco

3 decilitros de leche

1 decilitros de nata

1 limón

Canela en rama

Agua

1. Lava y limpia las fresas. Tritúralas con la batidora. Pon a hidratar la gelatina en un vaso de agua. En un cazo, calienta el vaso de agua con la gelatina hasta que se deshaga, y añade 1 decilitro más de agua y azúcar.

2. Pon al fuego otro cazo con la leche, la nata, el arroz y el azúcar. Añádele una cáscara de limón y una rama de canela. Mantén a fuego suave durante 30 minutos. 3. Retira el limón y la canela y bate la mezcla. Deja enfriar y reserva.

TARTA DE FRESA Y CREMA

INGREDIENTES

400 g de fresones

2 decilitros de crema para montar

Una cucharada de azúcar glas

200 g de galletas tipo Digestive

60 g de mantequilla

2 cucharadas de leche

1. Reduce a migas las galletas con ayuda de un rodillo. Pon las galletas en un bol junto con la mantequilla cortada en dados y dos cucharadas de leche. Mezcla con los dedos y cubre con la mezcla la base de un molde.

2. Monta la crema con varillas. Añade al final una cucharada de azúcar glas. Rellena con la nata montada la base de galleta.

3. Quita el pedúnculo a las fresas y corta en láminas. Pon la fresa cortada en un bol con unas gotas de agua de azahar. Coloca las fresas sobre la nata y sirve.

TARTA DE QUESO Y FRESAS CARAMELIZADAS

INGREDIENTES

400 g de fresas

250 g de queso para untar

1 decilitros de leche entera

2 hojas de gelatina neutra

90 g de azúcar

Mantequilla

1. Poner la gelatina a remojo en agua fría. Escurrir y disolver en 1 decilitro de leche entera. Poner un cazo al fuego con la nata, el queso para untar, 30 gramos de azúcar y la leche con la gelatina. Calentar y retirar el cazo del fuego antes de que hierva.

2. Triturar las galletas y mezclar con 30 g de mantequilla. Cubrir el fondo de un molde circular con la mezcla. Limpiar y cortar las fresas en trozos. Mezclar 1/3 de las fresas con la mezcla de queso y leche. Rellenar el molde y meter al congelador.

3. Poner una sartén al fuego con 60 g de azúcar para que se forme un caramelo. Añadir 50 g de mantequilla, remover y añadir el resto de fresas. Dejar 4-5 minutos y retirar. Sacar el molde del congelador y desmoldar. Volcar las fresas sobre la tarta.

BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON CREMA DE FRESAS

INGREDIENTES

4 huevos

125 g de azúcar

150 g de chocolate negro

Azúcar glas

Sal

Para la crema de fresa

270 g de queso de untar

170 g de mantequilla

300 g de azúcar glas

170 g de fresas

1. Poner en un bol las claras con una pizca de sal. Batir con varillas eléctricas a poca velocidad e ir subiendo hasta batir de manera enérgica y que las claras empiecen a espumar. Añadir 4 cucharadas de azúcar. Batir hasta que estén a punto de nieve. Batir las yemas con 150 g azúcar. Añadir el chocolate fundido y agregar las claras.

2. Verter la mezcla sobre una hoja de papel parafinado espolvoreada con azúcar glas. Cocerlo en el horno a 180 °C, unos 15 minutos. Sacar del horno y volcarlo sobre un paño de cocina húmedo.

3. Triturar las fresas. Colar para eliminar las semillas y conseguir una crema fina. Batir el azúcar glas con la mantequilla. Agregar la sopa de fresas y el queso y batir bien. Cubrir el bizcocho con la crema de fresas, enrollarlo con ayuda del paño de cocina y espolvorear azúcar glas.

TARTA DE FRESA

INGREDIENTES

Una lámina de hojaldre

400 g de fresa

100 g de azúcar

40 g de mantequilla

1. Precalienta el horno a 200 °C. Pon una sartén al fuego con el azúcar y deja que se derrita para formar un caramelo claro. Tardará poco más de cinco minutos. Añade la mantequilla y remueve con cuidado.

2. Limpia y corta las fresas por la mitad. Añade las fresas a la sartén y deja en el fuego de cinco a ocho minutos (depende de lo maduras que estén las fresas). Retira del fuego.

3. Cubre la sartén con la lámina de hojaldre. Mete al horno precalentado durante 20 minutos. Retira y desmolda presentando la tarta con el hojaldre en la base.

SOPA DE FRESAS

INGREDIENTES

400 g de fresones

Media lima

Medio limón

50 g de azúcar

200 g de cerezas

2 naranjas

Eneldo fresco

Hierbabuena

1. Para el almíbar: pon un cazo al fuego con 1 decilitros de agua y el azúcar. Mantén a fuego medio hasta que hierva y el azúcar se disuelva por completo. Retira del fuego y deja enfriar.

2. Vuelca el fresón en el vaso de la batidora, el almíbar, el zumo de media lima y medio limón y tritura con la batidora. Reserva. Pon un cazo al fuego con 1 decilitros de agua. Cuando el agua empiece a hervir, retira y añade unas hojas de hierbabuena. Deja infusionar hasta que se enfríe, cuela y mete al congelador en bandeja metálica para que se congele. Raspa con cuchara o tritura para obtener hielo picado.

3. Deshuesa las cerezas y corta por la mitad. Corta las naranjas en gajos. Emplatar poniendo en cada plato una porción de cerezas, los gajos de naranja, un poco de eneldo, la infusión de hierbabuena en hielo picado y terminar llenando con la sopa de fresón.