Recetas saludables, fáciles y deliciosas

Si disfrutas el reunir a los tuyos y cocinar para ellos, qué mejor que agasajarlos con una de estas delicias. Te mostramos las mejores opciones para chuparse los dedos.

PAELLA DE POLLO Y MARISCO

INGREDIENTES

300 g de arroz bomba

Medio pimiento rojo

Medio pimiento verde

200 g de camarones

400 g de mejillones

4 muslitos de pollo

2 dientes de ajo

Hebras de azafrán

200 g de tomate frito

600 ml de caldo de marisco

Aceite de oliva

Sal

Laurel

1. Limpiar los mejillones, retirando las barbas y eliminando la arena. Poner una olla al fuego con un vaso de agua, un poco de sal y una hoja de laurel. Cuando el agua comience a hervir, meter los mejillones y dejar cocer unos 2 minutos; dejar escurrir. Dorar los camarones y reservar.

2. Quitar el tallo de los pimientos y el núcleo de las semillas y cortar en tiras. Echar un poco de aceite en la paellera y sofreír los ajos y los pimientos. Cuando estén dorados, agregar el tomate y cocinar unos 10 minutos. Incorporar el pollo y dejar cocinar hasta que se dore.

3. Añadir el arroz en forma de cruz y dejar que se sofría unos minutos. Incorporar las hebras de azafrán machacadas, el caldo de marisco y la sal. Cuando lleve 13 minutos, distribuir los mejillones y los camarones. Dejar 5 minutos más. Retirar del fuego y dejar reposar otros 5 minutos.

PAELLA DE CONEJO Y NUECES

INGREDIENTES

400 g de arroz

500 g de conejo

100 g de judías verdes

1 tomate

40 g de Nueces de California

Perejil

1 pimiento rojo

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Azafrán

Sal

1. Poner una paellera al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva y rehogar los trozos de conejo hasta que estén dorados. Retirar y reservar.

2. En el mismo aceite, sofreír el pimiento cortado en tiras y el tomate rallado. Añadir las judías verdes troceadas y rehogar todo junto unos instantes. Preparar un majado en un mortero con una cucharadita de sal, el azafrán, los ajos picados, una ramita de perejil y la mitad de las nueces.

3. Volver a introducir los trozos de conejo en la paellera junto con el resto de las nueces troceadas y agregar el arroz. Verter el agua o caldo bien caliente (calcular el doble de caldo que de arroz). Añadir el majado, remover durante unos segundos y cocer 18 minutos. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

PAELLA DE ALMEJAS Y CAMARONES

400 g de arroz

200 g de camarones

200 g de almejas

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 ajos

1 tomate

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva

800 ml de fumet o caldo de pescado

Azafrán

Perejil

1. Una hora antes de comenzar a cocinar, poner a remojo las almejas en abundante agua con sal fina.

2. Pelar la cebolla y el ajo y picar finamente. Calentar aceite en la paellera, echar el ajo y la cebolla y cocinar a fuego medio. Mientras, limpiar el pimiento, partir en tiras y añadir. Verter el vino blanco y cocinar unos minutos hasta que el alcohol se evapore. Incorporar las almejas escurridas y cocinar hasta que abran.

3. Añadir el arroz y remover para que se reparta por toda la paellera. Sazonar, añadir unas hebras de azafrán e incorporar el fumet o caldo de pescado y cocinar a fuego medio. Picar el perejil y añadir con los camarones al final de la cocción. Cuando esté el arroz tierno, retirar y dejar reposar.

PAELLA MIXTA

INGREDIENTES

450 g de arroz

1 kg de pollo

500 g de mejillones

400 g de calamar

250 g de camarones

200 g de judías verdes

Medio pimiento rojo

Media cebolla

1 diente de ajo

1 l de caldo de verduras

1 dl de aceite de oliva

1 cucharada de colorante alimenticioSal y pimienta1. Limpiar bien el pollo, partir en trozos pequeños y salpimentar. Calentar el aceite, añadir el pollo y freír hasta que esté doradito. Pelar y trocear las verduras en jardinera y estofar en la misma sartén.

2. Pelar los camarones, limpiar los mejillones, hacer lo mismo con el calamar y cortar en aros. Incorporar todo el marisco a la paella. Dejar que se haga unos minutos, añadir el arroz y saltear a fuego suave.

3. Calentar el caldo de verduras, añadir el colorante e ir incorporado a la paella, poco a poco, a medida que se vaya necesitando. Cocer hasta que el arroz esté tierno, retirar del fuego, dejar reposar durante 5 minutos. y servir en la paellera.

PAELLA DE PESCADO Y MARISCO

INGREDIENTES

1 dientes de ajo

1 tomate pera

1 pimiento verde italiano

500 g de calamar

16 almejas

1 pez espada

8 langostinos

300 g de arroz bomba

1 litro de caldo de pescado o fumet

Azafrán al gusto

1. Trocear los calamares y el pescado y dorarlos. Retirar. En el mismo aceite, dorar un ajo bien picado y sofreír el tomate y el pimiento. Integrar los trocitos de calamar y agregar el arroz y el caldo dejando a fuego fuerte hasta que llegue a hervir. De caldo, calcular 3 veces del volumen de arroz. Cocer a fuego fuerte durante 8 minutos. Bajar al mínimo y dejar 5 minutos más.

2. Añadir las almejas, dejando que se abran dentro de la paellera, mientras se va consumiendo el caldo.

3. Apagar el fuego cuando el arroz lleve cociendo 18 minutos. Colocar los langostinos y los trocitos de pez espada. Tapar con un paño de cocina, dejando que el arroz repose 10 minutos antes de servirlo.

PAELLA CON CAMARONES

INGREDIENTES

8 mejillones

8 camarones

400 g de arroz

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 tomate

1 tacita de aceite

Sal

Unas hebras de azafrán

Agua

1. Se pelan los mariscos y se reservan junto a las cabezas.

2. En una paellera, con aceite caliente y un poco de sal, se fríen las cabezas, la cebolla cortada fina, el ajo, el tomate rallado y el azafrán. Cuando esté listo el sofrito, se añade el arroz, se remueve, se agrega el agua hirviendo, se sala ligeramente y se deja cocer unos 10 minutos a fuego vivo.

3. Se rectifica el punto de sal, se deja unos 5 minutos más y se sirve.

PAELLA CON CHAMPIÑONES

INGREDIENTES

300 g de arroz

Medio pimiento rojo

Medio pimiento verde

200 g de champiñones

Aceite de oliva, cebolla y sal

1. Preparar los champiñones. Cuando el agua comience a hervir, meter los champiñones y dejar cocer unos 2 minutos.

2. Quitar el tallo de los pimientos y el núcleo de las semillas y cortar en tiras. Echar un poco de aceite en la paellera y sofreír los ajos y los pimientos. Cuando estén dorados, agregar la cebolla y cocinar unos 10 minutos hasta que se dore.

3.Añadir el arroz y dejar que se sofría unos minutos. Cuando lleve 13 minutos, distribuir los champiñones. Dejar 5 minutos más. Retirar del fuego y dejar reposar otros 5 minutos.

PAELLA CON ALCACHOFAS

INGREDIENTES

400 g de arroz bomba

400 g de chipirones frescos

8 alcachofas naturales

2 dientes de ajo

Medio litro de caldo de pescado

2 cucharadas de pasta de pimiento choricero

2 cucharadas de tomate triturado

aceite de oliva

unas hebras de azafrán

1 pizca de colorante alimenticio

sal

jugo de 1 limón y 1 ramillete de perejil fresco

1. Ponemos un recipiente con el jugo de limón, el ramillete de perejil y el agua fría. Pelamos las alcachofas y las troceamos en cuartos, añadimos a la mezcla de agua y limón para que no se oxiden y reservamos.

2. Por otro lado, limpiamos los chipirones y los troceamos. Picamos el ajo y reservamos también. Ponemos una paella al fuego con un chorro de aceite de oliva, añadimos los ajos y las alcachofas escurridas de agua. Rehogamos a fuego fuerte y, a continuación, incorporamos los chipirones troceados, el arroz, el tomate y la pasta de pimiento choricero.

3. Mojamos con el caldo caliente, repartimos el arroz con la ayuda de una espumadera y ponemos a fuego fuerte durante 5 minutos. Sazonamos y condimentamos con el azafrán y el colorante. Por último, dejamos cocer durante 13 minutos más aproximadamente o hasta que el arroz esté en su punto.