Rechazan a Nodal en la Feria del Globo

La participación de Christian Nodal en la próxima edición de la Feria Internacional del Globo provocó la reacción de distintos colectivos, que calificaron como contradictoria su presencia en un evento dirigido a las familias.

Entre ellas destacó el colectivo Ley Sabina del estado, quien, a través de un comunicado difundido en redes sociales, rechazó públicamente el concierto del sonorense. “Resulta profundamente contradictorio que uno de los espacios públicos más importantes del estado promueva a figuras envueltas en señalamientos relacionados con violencia económica y vicaria, mientras miles de mujeres siguen enfrentando procesos judiciales interminables para garantizar los derechos de sus hijas e hijos”, se puede leer en el escrito.

Asimismo, los integrantes del movimiento hicieron un llamado a las autoridades locales, no solo para reconsiderar la invitación a Nodal, también para poner criterios con perspectiva social a la selección de artistas en estos escenarios.

Posicionamiento

“Cada escenario que respaldan comunica qué conductas están dispuestas a normalizar. Desde Ley Sabina Guanajuato hacemos un llamado al gobierno del estado y al Festival Internacional del Globo para que incorporen criterios de responsabilidad social y perspectiva de derechos humanos en la selección de quienes representan sus espacios”, expresaron. Este ocurre en medio del proceso legal que mantienen Nodal y su expareja, la cantante Cazzu, por temas relacionados con la custodia, convivencia y manutención de su hija.

En entrevistas públicas, la argentina ha señalado que no considera justa la cantidad que recibe para cubrir los gastos de la menor, mientras que Nodal ha sostenido que sí realiza aportaciones económicas. El caso se encuentra actualmente en trámite ante autoridades judiciales de Jalisco.

Hasta el momento, ni el gobierno de Guanajuato, ni el Festival Internacional Cervantino, ni Christian Nodal han emitido una postura pública al respecto.