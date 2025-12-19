Rechazan oferta de Paramount

Warner Bros. Discovery decidió respaldar el acuerdo alcanzado con Netflix y recomendó a sus accionistas a rechazar la oferta presentada por Paramount, valuada en 108 mil millones de dólares.

Con esta decisión, la compañía opta por vender el estudio Warner y su negocio de streaming, mientras deja fuera el segmento de televisión lineal, que será escindido en los próximos años.

El consejo de WBD consideró que la propuesta de Paramount, pese a ser en efectivo al cien por ciento, no ofrecía la certeza ni la estructura financiera necesarias para maximizar el valor para los accionistas. En contraste, defendió el acuerdo con Netflix, cercano a los 83 mil millones de dólares, al subrayar su solidez y menor riesgo.

Paramount respondió señalando que su oferta brinda mayor valor y estabilidad, además de evitar que los accionistas queden con un negocio de TV lineal altamente endeudado y sin escala. La empresa encabezada por David Ellison también cuestionó el proceso de negociación de WBD por no entablar conversaciones frente a una propuesta superior.

La decisión profundiza la pugna entre los gigantes del entretenimiento y deja en manos de los accionistas el futuro de uno de los conglomerados más influyentes de Hollywood.