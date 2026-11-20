El Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un posicionamiento público ante la reforma de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas, misma que se turnó ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para su discusión.

En su pronunciamiento, el sindicato manifestó su preocupación por la reforma y enlistó algunos de los artículos a reformarse por ser ambiguos e incluso por limitar la libertad de investigación y divulgación, así como la protección del patrimonio cultural.

“Lamentamos que una reforma que incide directamente en la materia de trabajo de las y los restauradores, y del personal especializado del Instituto en general, avance sin escuchar a quienes tienen a su cargo la conservación del patrimonio cultural de la nación”, se puede leer en el comunicado, el cual fue publicado en redes sociales.

Postura

“Sostenemos que toda reforma debe fortalecer las funciones sustantivas del INAH, delimitar con precisión las competencias técnicas y garantizar las condiciones presupuestales y operativas para su cumplimiento. La propuesta, en sus términos actuales, no cumple con estas condiciones”, pondera el pronunciamiento.

El sindicato ve como principal preocupación la reforma al artículo 17 de la Ley Federal de Monumentos, por obstaculizar la investigación y la difusión del patrimonio: “La propuesta extiende la exigencia de permiso a la comunicación pública e incluye los fines académicos y de difusión cultural junto con los comerciales. Con ello se impediría el cumplimiento del mandato legal del Instituto de investigar, conservar y difundir el patrimonio, establecido en el artículo 2 de su Ley Orgánica”.

Por su ambigüedad, refieren, el concepto de comunicación pública podría sujetar a permiso previo el uso de imágenes y contenidos en publicaciones, conferencias, exposiciones, materiales educativos y repositorios digitales. “Sostenemos que debe distinguirse con claridad entre el aprovechamiento comercial y los usos científicos, educativos y culturales sin fines de lucro, y que estos últimos, así como los productos institucionales, deben quedar exentos de autorización. Solo así se preservan el acceso, la intervención y la manipulación de los bienes por parte del personal del Instituto, sin trámites burocráticos que entorpezcan su trabajo”, indican.

Inconsistencias

Ven fallas en el artículo 9 por ciertas ambigüedades. “La propuesta elimina el término ‘declarados’ para abarcar los inmuebles protegidos por determinación de ley, pero no armoniza los artículos 6, 11, 12 y 13, que siguen haciendo referencia a los bienes inmuebles declarados”.

Asimismo, señalan que el artículo 16 no protege los monumentos durante su exhibición en el extranjero. “La redacción propuesta no es clara. Planteamos que la exportación temporal de monumentos históricos o artísticos propiedad de particulares solo se autorice cuando se garanticen las condiciones de conservación durante el traslado y durante la exhibición. Asimismo, la exportación sin autorización sigue sin considerarse delito grave, lo que ha propiciado que algunos particulares saquen monumentos del país y después se limiten a pagar la multa o la fianza correspondiente”, explican.

El documento concluye con que el sindicato se opone “a que la propuesta se dictamine y apruebe en sus términos actuales, sin una revisión previa en la que participen las áreas técnicas del Instituto y la representación sindical, y hace un llamado a las y los legisladores para que escuchen al personal especializado del INAH antes de dictaminar esta iniciativa”.