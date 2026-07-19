Rechazaron películas que fueron un éxito

El cine es una apuesta que algunos han perdido. Esta es una pequeña lista de entre muchos casos en los que la oportunidad de un papel importante fue declinada.

Will Smith

Rechazó ser Neo en Matrix porque no entendió el guión. Eligió hacer Wild Wild West. El papel fue para Keanu Reeves.

Nicolas Cage

Dijo no a Neo en Matrix y a Aragorn en El Señor de los Anillos. No quería pasar 3 años fuera de casa lejos de su familia.

Hugh Jackman

Rechazó ser James Bond antes que Daniel Craig. No quería encasillarse.

Brad Pitt

También rechazó a Neo en Matrix. Bromeó al respecto diciendo que tomó "la píldora roja".

John Travolta

Rechazó la película Forrest Gump en 1994. El papel fue para Tom Hanks y lo lanzó al estrellato.

Josh Hartnett

Rechazó Batman en Batman begins y Superman.

Matt Damon

Rechazó se Jake Sully en Avatar en 2009 por grabar Bourne.

James Cameron le ofrecía 10 % de taquilla. Perdió más de 250 millones de dólares. Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero.

Sean Connery

Rechazó Gandalf en El Señor de los Anillos porque "no entendió el guión". Dejó sobre la mesa 400 millones de dólares.

Mel Gibson

Rechazó se Maximus en Gladiador en el año 2000. Russell Crowe ganó el Óscar por ese rol.

Michelle Pfeiffer

Rechazó ser Clarice Starling en El silencio de los inocentes en 1991. Jodie Foster ganó el Óscar por ese papel.

Emma Watson

Tuvo que rechazar a Mia en La La Land en 2016 por filmar Beauty and the Beast. Emma Stone ganó el Óscar.

Sarah Jessica Parker

Rechazó se Lydia en Beetlejuice en1988. El papel fue para Winona Ryder.

Reese Witherspoon

No quiso ser Sidney Prescott en Scream en 1996 porque no quería hacer terror. El papel fue para Neve Campbell.

Leonardo DiCaprio

Rechazó a Patrick Bateman en Psicópata americano en el 2000 por miedo a molestar a fans de Titanic. Christian Bale lo tomó.

Burt Reynolds

Rechazó el papel de Han Solo en Star Wars.

Denzel Washington

Rechazó a David Mills en Se7en en 1995. Al final el papel fue para Brad Pitt.