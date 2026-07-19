Rechazaron películas que fueron un éxito

El cine es una apuesta que algunos han perdido. Esta es una pequeña lista de entre muchos casos en los que la oportunidad de un papel importante fue declinada.
Will Smith
Rechazó ser Neo en Matrix porque no entendió el guión. Eligió hacer Wild Wild West. El papel fue para Keanu Reeves.
Nicolas Cage
Dijo no a Neo en Matrix y a Aragorn en El Señor de los Anillos. No quería pasar 3 años fuera de casa lejos de su familia.
Hugh Jackman
Rechazó ser James Bond antes que Daniel Craig. No quería encasillarse.
Brad Pitt
También rechazó a Neo en Matrix. Bromeó al respecto diciendo que tomó "la píldora roja".
John Travolta
Rechazó la película Forrest Gump en 1994. El papel fue para Tom Hanks y lo lanzó al estrellato.
Josh Hartnett
Rechazó Batman en Batman begins y Superman.
Matt Damon
Rechazó se Jake Sully en Avatar en 2009 por grabar Bourne.
James Cameron le ofrecía 10 % de taquilla. Perdió más de 250 millones de dólares. Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero.
Sean Connery
Rechazó Gandalf en El Señor de los Anillos porque "no entendió el guión". Dejó sobre la mesa 400 millones de dólares.
Mel Gibson
Rechazó se Maximus en Gladiador en el año 2000. Russell Crowe ganó el Óscar por ese rol.
Michelle Pfeiffer
Rechazó ser Clarice Starling en El silencio de los inocentes en 1991. Jodie Foster ganó el Óscar por ese papel.
Emma Watson
Tuvo que rechazar a Mia en La La Land en 2016 por filmar Beauty and the Beast. Emma Stone ganó el Óscar.
Sarah Jessica Parker
Rechazó se Lydia en Beetlejuice en1988. El papel fue para Winona Ryder.
Reese Witherspoon
No quiso ser Sidney Prescott en Scream en 1996 porque no quería hacer terror. El papel fue para Neve Campbell.
Leonardo DiCaprio
Rechazó a Patrick Bateman en Psicópata americano en el 2000 por miedo a molestar a fans de Titanic. Christian Bale lo tomó.
Burt Reynolds
Rechazó el papel de Han Solo en Star Wars.
Denzel Washington
Rechazó a David Mills en Se7en en 1995. Al final el papel fue para Brad Pitt.