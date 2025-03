Para la actriz Adriana Barraza la posición antiinmigrante de Donald Trump no es nueva, porque otros presidentes como Barack Obama también la tuvieron, pero sin el histrionismo del actual mandatario estadounidense.

De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración, del 20 de enero al 5 de marzo pasado, los primeros dos meses del gobierno de Trump fueron repatriados 16 mil 670 mexicanos.

Pero de propias cifras del INM (por sus siglas), se extrae que de octubre del año pasado al 19 de enero (los últimos cuatro meses del mandato de Joe Biden), llegaron 60 mil mexicanos. “Estamos viviendo cosas durísimas, terribles, igual que en su primer periodo, pero hubo otros como el de Obama, en el que hubo rechazo a migrantes, por lo que mandarlos a México era algo gigantesco, lo que pasa es que no se vio, no se dijo”, opina. “No olvidemos que esta situación de no querer a los migrantes mexicanos siempre ha estado, tiene décadas, y lo que viene creo es todavía peor, es por la personalidad histriónica del mismo gobernante”, añade.

Barraza, nominada al Óscar por papel en Babel, ha hecho carrera en Hollywood, donde ha formado parte de películas como Blue Beetle, donde se ve al primer héroe latino en cine; Rambo: last blood, al lado de Sylvester Stallone, y Arrástrame al infierno, dirigida por Sam Raimi.

Radica en EU desde hace dos décadas y actualmente en Miami, donde hay pocos mexicanos, sin embargo, afirma que ha visto cómo están padeciendo migrantes de otras nacionalidades, como los venezolanos. “Les echaron para atrás muchos beneficios. Hay muchos que entraron tratando de conseguir una visa por ser perseguidos políticos y ya no va a existir. He visto videos como el de un jovencito llorando porque deportaron a su mamá. Está más duro, sí. ¿Pero antes era diferente? No”, señala.

Voltear a México

Barraza ha estado cerca del tema migratorio en cines y series. Su nominación al Óscar en 2007 por Babel, la logró por interpretar a una niñera migrante que cuida los hijos de una familia estadounidense, en el inhóspito desierto.

La actriz terminó grabaciones de la serie bilingüe El Gato, al lado de Diego Boneta, basada en el cómic El Gato Negro, de Richard Domínguez, sobre un joven que descubre que su padre era un justiciero en los años 70. Robert Rodríguez estuvo en los inicios para finalmente dejar la dirección en manos de Fernando Frías (Ya no estoy aquí) y Natalia Beristáin (Ruido), entre otros cineastas.

El mes pasado, Barraza, de 69 años, vivió el reestreno en salas de Guten tag Ramón, filme mexicano que muestra a un joven duranguense quien, cansado de intentar cruzar la frontera con EU, decide irse a Alemania. “Este tipo de películas nos invita a ver qué tipo de personas somos con los migrantes que vienen a nuestro país, en qué momento les tendemos la mano y en qué momento los maltratamos”, considera.